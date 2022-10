SPD im Landkreis Miesbach: Peetroons und Kühn bei Landtags- und Bezirkstagswahlen

Bruno Peetroons will für die SPD in den Landtag, Robert Kühn kandidiert für den Bezirkstag. © GB

Landkreis – Auch die SPD im Landkreis Miesbach hat ihre Kandidaten für den Landtags- und Bezirkstagswahlkampf gekürt – Bruno Peetroons und Robert Kühn.





Mit großer Mehrheit wurden Bruno Peetroons als Landtags- und der Bürgermeister von Bad Wiessee, Robert Kühn, für die Bezirkstagswahl nominiert.

22-jähriger Bruno Peetroons will in den Landtag

Bezahlbarer Wohnraum, bessere medizinische Versorgung auf dem Land und mehr nachhaltige Energiegewinnung – mit diesen Forderungen geht Peetroons für die SPD ins Rennen. Er tritt somit gegen Ilse Aigner (CSU) und Gerhard Waas (Bündnis 90/Die Grünen) an. Mit 22 Jahren würde Peetroons stark den Altersdurchschnitt drücken, der in der aktuellen Legislaturperiode bei 55 Jahren lag. Sein Alter stellt für Peetroons kein Problem dar. „Mir ist bewusst, dass ich als 22-Jähriger in der Landtagswahl ein selten gesehenes Gesicht bin. Aber das Parlament spiegelt die Gesellschaft wider. Und auch im Bayerischen Landtag müssen die jungen Generationen, müssen Auszubildende, Studenten, Schülerinnen und Schüler vertreten werden und deren Perspektive in die Tagespolitik mit eingebracht werden“. Dieser Umstand war für Peetroons auch einer der Gründe für die Kandidatur. „Ich kann lange darauf warten, dass andere mich vertreten, oder ich kann es selbst in die Hand nehmen.“



Seine Agenda kann mit „Investitionsstau beheben“ beschrieben werden. Diesen sieht der Kandidat insbesondere im Gesundheitssystem in Bayern. „Wir brauchen wesentlich mehr Investitionen in unser Gesundheitssystem. Die Krankenhäuser und weitere unterschiedliche Einrichtungen haben aktuell einen wahnsinnigen Zwang, Gewinn zu erzielen.“ Deswegen würde von den Einrichtungsleitungen oft versucht, den Kostenfaktor Personal zu deckeln. Aus diesem Grund setzt sich Peetroons auch beim Krankenhaus Agatharied für den Verbleib unter einem kommunalen Träger ein. „Ich kenne es aus den Nachbarlandkreisen, wie es ist, wenn Krankenhäuser nicht mehr in kommunaler Hand sind“, macht Peetroons klar. Doch es geht für den SPD-Kandidaten weit über das Thema Bezahlung hinaus. Man müsse sowohl bei Krankenhäusern als auch bei weiteren Pflegeeinrichtungen das Personal fördern und, gerade in Hinblick auf die Wohnsituation im Landkreis, auch Werkswohnungen bauen.



Beim Thema Energiewende findet Peetroons deutliche Worte: „Gerade jetzt sehen wir doch, was passiert, wenn man die Energiewende jahrelang verschleppt und blockiert. Wenn hier im Winter die Lichter ausgehen, dann liegt das daran, dass die CSU über Jahre geschlafen hat!“ Um die Energiewende voranzubringen, müsse die 10H-Regel in Bayern abgeschafft und die Möglichkeit geschaffen werden, mehr Windkraftwerke zu bauen. Weitere Maßnahmen sieht Peetroons im Ausbau der Geothermie sowie durch verstärkten Einsatz von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden. Es benötige aber auch einen massiven Ausbau des ÖPNV. „Wir können Klimaschutz nicht erreichen, indem wir eine Sache machen, und dann passt das schon. Es müssen viele Sachen miteinander bauen. Es geht sowohl um öffentliche Verkehrsmittel, da geht es aber auch um Sanierungsausbau von Wohnungen und öffentlichen Einrichtungen. Das Ganze muss aber sozialverträglich geschehen.“



Eine Vielzahl an Stellschrauben sieht der SPD-Kandidat dabei auch bei der Bekämpfung des Wohnraummangels. Die Bayern-SPD fordert aus diesem Grund von der Staatsregierung die Bereitstellung von einer Milliarde Euro insbesondere für den sozialen Wohnungsbau. „Durch den sozialen Wohnungsbau können wir schon für eine erste Entlastung des Wohnungsmarktes sorgen. Ich glaube aber nicht, dass der Wohnungsbau durch den Staat alle Probleme lösen wird. Es geht auch darum, wie wir mit den leeren Grundstücken, die es gibt, umgehen. Wie fördern wir Wohnungsprojekte? Wie gehen Kommunen mit ihrem Grund um? Verkaufen sie ihn, um ihre Kassen aufzubessern, oder verpachten sie ihn, um langfristig etwas davon zu haben?“ Dabei müsse man aber berücksichtigen, dass man nicht in jeder Kommune jedes Projekt gleich angehen könne, sondern immer die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen müsse.



Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn kandidiert für Bezirkstag

Im Wahlkampf wird Peetroons auch von Robert Kühn unterstützt, der 2023 für die SPD in den Bezirkstag einziehen will. „Wir haben bei der Kommunalwahl zwei Bürgermeisterämter gewonnen und letztes Jahr die Bundestagswahl – ich sehe nicht, warum wir nicht auch 2023 mehr erreichen können.“ Kühn wolle, gemeinsam mit Peetroons, Wandel und nicht nur Symbolpolitik. „Wir können hier vor Ort was bewegen und mehr erreichen“, erklärt der SPD-Politiker. pm