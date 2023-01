Mit Zeichen ins Gespräch: Kommunikationstafeln an Spielplätzen in Miesbach

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Bürgermeister Gerhard Braunmiller und die Miesbacher Behindertenbeauftragte, Elisabeth Neuhäusler, präsentieren in der Riviera eine von bislang drei inklusiven Spielplatztafeln in Miesbach. © Fridolin Thanner

Miesbach – Drei Tafeln an Miesbacher Spielplätzen sollen die Kommunikation unter den Besuchern erleichtern. Darauf gibt es Symbole, die das Wichtigste ausdrücken.

Von „Verletzung“ bis „trinken“, von „schaukeln“ bis „verstecken“ und von „allein bis gemeinsam“ – 66 Symbole auf der neuen Kommunikationstafel in der Riviera in Miesbach drücken das Wichtigste aus, um sich verständigen zu können, wenn es verbal sonst nicht möglich wäre. Mit Hilfe der Bilder können Kinder ausdrücken, was sie wollen und brauchen, und Eltern oder Großeltern können anderen mit den Piktogrammen klar machen, was sie meinen. „So wird ein Austausch möglich, den es sonst nicht geben würde“, freut sich Elisabeth Neuhäusler, Behindertenbeauftragte der Stadt Miesbach, über die neue Tafel. Sie ist die erste im Landkreis.



„Inklusive Spielplatztafel“ lautet der korrekte Begriff, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller erklärt. Drei hat die Stadt schon aufgestellt, neben der in der Riviera noch eine am Spielplatz in Bergham und eine am Lindenplatz. „Wir sind einer der Vorreiter“, ist Braunmiller stolz und überzeugt, dass diese Tafeln einen schönen Beitrag zur Verständigung der Menschen leisten. Nützen sollen die Tafeln allen, die sich verbal nicht oder kaum ausdrücken können. Die Gründe dafür können vielfältig sein: eine Behinderung ebenso wie Krankheit, ein Unfall oder einfach nur unzureichende Deutschkenntnisse.



„Das ist ein tolles Beispiel für Inklusion“, betont Neuhäusler, „es kann jeden betreffen“. Sie ist, wie Braunmiller, überzeugt, dass im Sommer viele Familien in der Riviera zusammenkommen werden – einheimische wie etwa geflüchtete aus der Ukraine. Auch ihnen können die Kommunikationstafeln helfen, in Kontakt und in einen Austausch zu kommen.



Für die Tafeln wurde eine spezielle „Symbolbibliothek für Spielplätze ausgewählt“, sagte Braunmiller. Sie stammt aus der großen Metacom-Sammlung, die insgesamt 17.000 Symbole umfasst. 66 sollen nun für eine gute Verständigung in Miesbach sorgen. Zwar ist die Stadt – zumindest in der Region – Vorreiter mit seinen Spielplätzen, Erfahrungen gibt es dennoch bereits. So arbeitet die Lebenshilfe mit den Kommunikationstafeln – mit Erfolg, wie Braunmiller und Neuhäusler erfahren haben.



Die Idee, auch an den Spielplätzen solche Bildtafeln aufstellen zu lassen, kam aus der Arbeitsgruppe Inklusionsspielplatz, in der sich auch Alexandra Braunmiller, die Frau des Bürgermeisters, für den geplanten Abenteuer Inklusions Spielplatz am Nordgraben in Miesbach einsetzt. Alexandra Braunmiller hat dann mit Inga Kockerols über die Kommunikationstafeln gesprochen – und inzwischen ist eine vierte auch schon für den Spielplatz am Nordgraben reserviert. Die Stadt hat sich sogar noch eine fünfte besorgt. „Die haben wir in Reserve“, sagte Bürgermeister Braunmiller. Die Kosten seien nicht hoch, die meiste Arbeit hat der Bauhof. Die Mitarbeiter haben kleine Fundamente sowie die Holzrahmen der Tafeln gebaut.



Schon jetzt, weiß Braunmiller, stehen oft Menschen neugierig davor und schauen sich die Symbole an. Das kann sicher nicht schaden, beim nächsten Mal helfen sie dann vielleicht schon bei der Kommunikation. „Ich finde es wunderbar“, sagt Neuhäusler. ft