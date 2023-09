Spitzingsee: Rennradfahrer kracht in parkendes Auto

Von: Sabrina Winklmaier

Ein Münchner krachte am Spitzingsee mit seinem Rennrad in ein parkendes Auto. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Murnau transportiert (Symbolbild). © picture alliance / dpa | Yoan Valat

Spitzingsee – Ein Ausflug mit dem Rennrad am Spitzingsee endete für einen 22-jährigen Münchner am Wochenende im Murnauer Klinikum. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und krachte in ein Auto.

Laut Polizeiinspektion Miesbach kam es am Samstag, 2. September, gegen 14.35 Uhr zu einem schweren Unfall auf der St 2077 zwischen dem Spitzingsattel und der Anschlussstelle zur B 307. Ein 22-jähriger Müncher fuhr mit einer Gruppe vom Sattel kommend mit seinem Rennrad in Richtung Tal. Nach circa einem Kilometer kam er aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab. „Dort prallte er ins Heck eines geparkten Skoda einer 27-jährigen Holzkirchnerin“, teilt Polizeiobermeister Maximilian Tyroller mit.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit zog sich der Münchner laut Polizeibericht schwere innere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Murnau gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft München II ordnete die Sicherstellung des Rennrads sowie der Oberbekleidung des Münchners an und gab die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens in Auftrag. Die St 20777 war halbseitig für circa 2,5 Stunden gesperrt.