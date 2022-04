Spitzingstraße: Neubau der Brücken über Aurach und Hachelbach startet

An der Spitzingstraße werden zwei Brücken saniert. © Thanner (Archivbild)

Schliersee – Um zwei Brücken zu sanieren, steht an der Kreuzung von B307 und Spitzingstraße ab Montag eine Ampel. Der Verkehr wird über eine einspurige Behelfsumfahrung geführt.

Über 700 Brücken liegen im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamts Rosenheim, der die vier Landkreise Rosenheim, Miesbach, Mühldorf am Inn und Ebersberg umfasst. Jedes einzelne Ingenieursbauwerk wird regelmäßig einer Prüfung unterzogen. Es werden dessen Zustand erfasst, Schäden festgestellt und wenn nötig, eine Sanierung oder ein Neubau geplant.

Nun ist es in Schliersee soweit: Wegen altersbedingter Schäden kam bei den Brücken über Aurach und Hachelbach an der Spitzingstraße nur mehr ein Neubau in Betracht, wie die Behörde mitteilt. Beide Brücken stammen aus dem Jahr 1937.

Spitzingstraße ab Montag gesperrt

Erste Vorbereitungen wie das Herstellen der Baustelleneinrichtungsfläche und die nötigen Untersuchungen des Grundwassers sind bereits im Vorfeld umgesetzt worden. Am Montag, 4. April, beginnen nun die eigentlichen Arbeiten. Zunächst wird die einspurige Behelfsumfahrung hergestellt. Anschließend werden die beiden Bauwerke abgebrochen.

Danach folgt der Neubau der Brücken: Die Widerlager werden dabei mit Bohrpfählen aus Stahlbeton tief gegründet. Weitere Arbeitsschritte sind die Herstellung der Gerinne und Böschungsausbildung sowie des Brückenüberbaus. Der Überbau, also die spätere Fahrbahnplatte, wird mit Fertigteilen hergestellt. Die übrigen Bauteile werden vor Ort betoniert.

Fünf Monate Bauzeit für zwei Brücken

Während der Baumaßnahme wird der Verkehr über eine einspurige Behelfsumfahrung geführt, da die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden können. Der Verkehr im Kreuzungsbereich von B307 und St2077 wird mit Ampeln geregelt. Laufe alles nach Plan, könne die Behelfsumfahrung Ende des Sommers rückgebaut und die Brücken nach nur fünfmonatiger Bauzeit am Freitag, 9. September, für den Verkehr freigegeben werden, erklärt die Behörde.

Da die Brücken im Wasserschutzgebiet liegen, wurden die Planungen eng mit dem Wasserwerk Schliersee, dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, das auch für den Landkreis Miesbach zuständig ist, und dem Gesundheitsamt Miesbach abgestimmt. Alle Verkehrsteilnehmer werden aufgrund der besonderen Gegebenheiten der Spitzingstraße im Baustellenbereich um besondere Vorsicht gebeten. ksl