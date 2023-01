Sportvereine: Stadt Miesbach erhöht Zuschuss – Anpassung an Kulturförderung

Von: Fridolin Thanner

Die Sanierung der denkmalgeschützten Vereinshalle stellt den TV Miesbach vor große Probleme. © Sabrina Winklmaier

Miesbach – Die Miesbacher Sportvereine erhalten mehr Geld von der Stadt. Diese hat den Zuschuss freiwillig mehr als verdoppelt. Das hat der Stadtrat in der letzten Sitzung 2022 beschlossen.

Die Miesbacher Sportvereine erhalten mehr Geld von der Stadt. Diese hat bisher jährlich 16.000 Euro für die Sportförderung ausgegeben – und den Zuschuss freiwillig mehr als verdoppelt. Das hat der Stadtrat in der letzten Sitzung des Jahres beschlossen.



Dass die Entscheidung kurz vor Weihnachten auf der Tagesordnung stand, dürfte kaum etwas mit dem kräftigen Aufschlag zu tun haben. Denn die vorgezogene Bescherung wäre angesichts des breiten Zuspruchs wohl auch zu einem anderen Zeitpunkt zustande gekommen. Im Gremium herrschte große Einigkeit, welch wertvolle Arbeit die Sportvereine für die Gesellschaft leisten – und dass die zur Verfügung gestellten Mittel gut investiert sind.

Keinen Zweifel gab es auch an dem, was Max Niedermeier betonte: „Es geht nicht mehr.“ Die 16.000 Euro, die Miesbach seit 2008 der Arbeitsgemeinschaft Miesbacher Sportvereine (Arge) jährlich zur Verfügung stellt, reichen nun nicht mehr. „Wir sehen uns nicht mehr raus“, machte der Vorsitzende der Arge klar. Der Zusammenschluss kümmert sich unter anderem um Hallenbelegungen und verteilt den städtischen Zuschuss nach Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich. „Die Vereine betreuen mehr als 1600 Jugendliche“, erklärte Niedermeier, der seit 1984 an der Spitze der 1972 gegründeten Arge steht.

Insgesamt rund 4000 Mitglieder zählen die Miesbacher Sportvereine. „Bei uns sind die Kinder gut aufgehoben“, sagte Niedermeier. In den vergangenen Jahren sei angesichts der knappen Finanzen der Stadt auf eine Erhöhung des Zuschuss­antrags verzichtet worden. Und der neue hätte eigentlich noch höher ausfallen müssen, „aber wir sind einfach bescheiden“, sagte Niedermeier. Umso mehr freut ihn, dass die Stadt freiwillig etwas draufgelegt hat. „Das ist kein Cent zu viel“, bedankte sich Niedermeier.

Michael Lechner (FWG), sonst steter Mahner zu Sparsamkeit, hatte beantragt, statt der von der Arge beantragten 32.000 Euro auf 37.500 Euro zu erhöhen. So viel bekommt auch das Freie Landestheater Bayern.



Nicht nur Lechner lobte „die enorm wertvolle Arbeit“ der Sportvereine. Drei Vertreter präsentierten, was diese leisten: Grünen-Stadträtin Malin Friese (SC Miesbach), CSU-Rat Stefan Griesbeck (SV Miesbach) und Florian Fresser (TV Miesbach). Wie Fresser erklärte, stellte die Sanierung der denkmalgeschützten Vereinshalle den TV vor große Probleme, der SV wiederum unterhält zwei Sportanlagen und der SC ist mit seiner Snowboard- und Freeski-Abteilung „nahezu einzigartig unterwegs in der Region“, wie Friese deutlich machte. Die Vereine haben auch damit zu kämpfen, genug Ehrenamtliche zu finden und auszubilden, um das große Angebot vorhalten zu können. Das werde auch von zahlreichen ausländischen Mitbürgern angenommen. „Integration findet tagtäglich statt“, sagte Griesbeck, „und es klappt sehr gut“.

Er und Friese waren als Vereinsverantwortliche von der Diskussion und Entscheidung im Stadtrat dann ausgeschlossen. Sie durften sich aber über große Anerkennung ihrer Kollegen am Ratstisch freuen. „Wir können in Miesbach stolz sein auf eine solche Vielfalt an Sportvereinen“, sagte Sportreferentin Aline Brunner (FWG), Christian Mittermaier (CSU) wollte „nicht nur loben, sondern auch Taten folgen lassen“ und Florian Hupfauer (FDP) nannte die Sportvereine „die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche“. Jetzt, nach Corona, sei der Sport besonders wichtig, findet Astrid Güldner (Grüne) – wegen der Bewegung und weil der Teamgeist gefördert werde, erklärte sie. Ein „Signal für das Engagement“ wollte Paul Fertl (SPD) mit dem Zuschuss setzen und sprach gar von einem „Wumms“ für die Sportvereine.

Dieser gegen die Stimme von Manfred Burger (Grüne) beschlossene Wumms ist nun 37.500 Euro schwer und wird jährlich gewährt – bis die Arge einen neuen Antrag stellt. ft