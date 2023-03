Stadt Miesbach investiert 560.000 Euro ins ehemalige Krankenhaus

Von: Fridolin Thanner

Im ehemaligen Krankenhaus in Miesbach sind mehrere Umbau- und Sanierungsarbeiten nötig. © Fridolin Thanner

Miesbach – Die Stadt Miesbach investiert rund 560.000 Euro in das ehemalige Krankenhaus an der Haidmühlstraße. Die Summe ergibt sich aus drei Maßnahmen.

Gut 300.000 Euro kosten Umbauarbeiten im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Krankenhauses. Die sind nötig, um die Räume vermieten zu können. Der westliche Teil ist für eine Erweiterung der Altenpflegeschule in Miesbach vorgesehen, auf der Ostseite soll das geplante Schülerforschungszentrum einziehen.

Die Räume wurden bereits entkernt, erklärte Architekt Tom Schneider. Es werden Fenster getauscht und Böden erneuert. Umfangreiche Trockenbauarbeiten stehen an. Damit stellt die Stadt eine Grundausstattung zur Verfügung, für etwaige Sonderwünsche – unter anderem gibt‘s für das Schülerforschungszentrum etwa für ein Labor besondere Anforderungen – und damit verbundene Mehrkosten kommen die Mieter auf. Dem Umbau hat der Stadtrat geschlossen zugestimmt.

Ebenfalls einstimmig votierte das Gremium für die Sanierung der Trinkwasserleitungen im gesamten Gebäude. Eine Teilsanierung sei nicht sinnvoll, erklärte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Deshalb werde das bestehende Trinkwassersystem stillgelegt und ein neues Kaltwasserleitungsnetz aufgebaut. Wo erforderlich, wird Wasser dezentral, also über kleine Boiler am Waschbecken, erhitzt. Die Leitungen sollen so kostengünstig wie möglich verlegt werden. Dennoch ist mit Kosten in Höhe von insgesamt 180.000 Euro zu rechnen.

Weitere 80.000 Euro hat der Stadtrat, gegen die Stimmen von Astrid Güldner und Kick van Walbeek, für einen neuen Aufzug freigegeben. Die Alternative wäre, den bestehenden Aufzug für 65.000 Euro auf den Stand der Technik zu bringen. Da war sich die Mehrheit im Gremium einig, dass die Erneuerung sinnvoller ist. „Wir brauchen einen Aufzug“, machte Braunmiller auch mit Blick auf die Barrierefreiheit klar. Auf den Zugang von außen, wie bisher, wird verzichtet.