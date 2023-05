Stadt Miesbach: Kritik an Tempo bei Investitionen – Desolate Finanzlage

Von: Fridolin Thanner

Investitionsbedarf trotz leerer Kasse: Für den Bauhof hat die Stadt knapp 350.000 Euro im Haushalt stehen. Eine neue Heizung ist nötig. © Fridolin Thanner

Miesbach – Von „nicht gut“ über „höchst problematisch“ bis „miserabel“ reichten die Bewertungen der Fraktionen im Stadtrat Miesbach zum Haushalt.

Um überhaupt ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk vorlegen zu können, musste die Stadt die Sanierung des Warmbads aus der mittelfristigen Finanzplanung streichen. Auch für so manch anderes Projekt wird kein Geld da sein. „Wir müssen uns auf die Kern- und Pflichtaufgaben konzentrieren und langfristig Schulden abbauen“, betonte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Kämmerer Gerhard Schäffler plant mit neuen Krediten in Höhe von 6,2 Millionen Euro, so dass der Schuldenstand – trotz der Tilgung von gut 1,7 Millionen Euro – in diesem Jahr auf 33,4 Millionen Euro steigen wird. Aus den Rücklagen werden 2 Millionen Euro entnommen, darüber hinaus sollen in den kommenden Jahren Grundstücksverkäufe 11 Millionen Euro einbringen.

Abschied von „unrealistischen Träumereien“

Angesichts dieser Zahlen solle man sich von „unrealistischen Träumereien“ verabschieden, sagte Markus Seemüller (FWG). neben dem Bad nannte er das oft diskutierte Museumsdepot. Nicht mal 20.000 Euro für einen Skaterpark stehen im Haushalt, kritisierte Seemüller – und stimmte dennoch für den Etat, weil der immerhin „realistisch“ die Finanzlage zeige.



Als „miserabel“ bezeichnete Paul Fertl (SPD) den Haushalt und attestierte der Stadtführung eine „sehr mangelhafte Finanzpolitik“. Für die Zukunft gab er aus, Investitionen zu „entschleunigen“ und nicht auf den Verkauf von Tafelsilber zu setzen. „Das geht nur einmal“, sagte Fertl und schlug vor, stattdessen über Erb­pachtverträge Einnahmen zu generieren.



Deutliche Kritik übte auch Astrid Güldner (Grüne). Bei den Investitionen sei die Stadt nicht, wie angekündigt, „auf Sicht gefahren“. Sie erneuerte ihre Forderung nach einer Prioritätenliste, welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Zuletzt sei deutlich zu viel angepackt worden. „Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem“, findet Güldner und forderte deutlich „Haushaltsdisziplin“.



Die erwartet Michael Lechner (FWG) seit Jahren und hofft, „dass jetzt wirklich was passiert“. Ausgaben etwa für die Fußgängerbrücke am Eisstadion und eine „Luxus-Riviera“, wie sie Lechner nannte, hätten dazu beigetragen, dass die Stadt zumindest finanziell „mittlerweile auf der Intensivstation ist“.



Stefan Griesbeck (CSU) hat den Verwaltungshaushalt (35,2 Millionen Euro, Vermögenshaushalt 13,7 Millionen Euro) als Problem ausgemacht. „Wir kriegen nicht das Geld auf die Seite, das wir brauchen“, sagte er. Statt vom Verwaltungshaushalt – hier stehen etwa Steuereinnahmen den Ausgaben für Personal und Kreisumlage gegenüber – Geld in den Vermögenshaushalt mit sämtlichen Baumaßnahmen zuzuführen, überträgt die Stadt heuer 90.000 Euro in die andere Richtung.

Die Kreisumlage schlägt mit 10,5 Millionen Euro zu Buche, die Personalausgaben belaufen sich auf 7,5 Millionen Euro. Für Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sind 10,4 Millionen Euro angesetzt, für die Gewerbesteuer brutto 9,5 Millionen Euro. Den Etat hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen.

Investitionen des Haushalts Die Ausgaben für Baumaßnahmen summieren sich im Haushalt 2023 auf gut 11 Millionen Euro. Die größten Beträge gibt die Stadt für Straßenbau mit Beleuchtung (2,30 Millionen Euro), Kinderbetreuung (3,38 Millionen Euro), Breitbandausbau (1,46 Millionen Euro), Wasserwerk (821.000 Euro), ehemaliges Krankenhaus (610.000 Euro), Hochwasserschutz (411.000 Euro), Bauhof (347.000 Euro), Obdachlosenwesen (345.000 Euro) und Bekämpfung des ALB-Käfers (320.000 Euro) aus.