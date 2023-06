Heizung für den Bauhof sorgt für Ärger im Miesbacher Stadtrat

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Die Heizung ist kaputt: Als Sofortmaßnahme wird im Miesbacher Bauhof eine Gasbrennwert-Anlage eingebaut, die später die Spitzenlast abdecken soll. © Fridolin Thanner

Miesbach – Die Entscheidung über eine neue Heizung für den Bauhof ist gefallen. Zumindest steht die Übergangslösung fest, Gas soll vorerst den gesamten Bedarf decken und später die Spitzenlast übernehmen. Das kam nicht bei allen Stadträten gut an.

„Das ist nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nicht sinnvoll“, schimpfte Astrid Güldner (Grüne). „Wir gehen zurück ins 20. Jahrhundert und nicht in die Zukunft“, echauffierte sie sich. Sämtliche Experten, sagte sie, rieten davon ab, noch Gasheizungen einzubauen. Das plant die Stadt aber nun für den Bauhof, eine Gasbrennwert-Anlage soll dort nach dem Einbau die gesamte Heizlast tragen und nach einem möglichen Anschluss an ein Nahwärmenetz nur noch die Spitzenlast decken. Das hat das Gremium am Ende mit 13:6 Stimmen beschlossen.

Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller erklärte, ist nun schnelles Handeln erforderlich. Zwar ist die Heizung im Bauhof schon länger Thema (wir haben berichtet), doch inzwischen ist die bestehende komplett ausgefallen – „so, dass sie nicht mehr repariert werden kann“, wie Braunmiller sagte. Der Stadt hat unterdessen ein benachbarter Betrieb, der eine Biomasseheizung plant, angeboten, den Bauhof mitzuversorgen. Frühestens im Januar, schätzt Braunmiller, könnte ans Nahwärmenetz angeschlossen werden. Dann, erklärte Braunmiller, solle die Gasbrennwertanlage „heruntergeregelt“ werden. Die Kosten für die Gasheizung inklusive Kaminsanierung liegen bei rund 70.000 Euro. „Das ist relativ hoch geschätzt“, sagte Braunmiller.

Zwar fand Michael Lechner (FWG) das Vorgehen „grundsätzlich schon schlüssig“, drängte aber schon auf eine Energieversorgung mit „möglichst viel Biomasse“. Lechner wollte auch die Möglichkeit einer „eigenen, bedarfsgerechten Hackschnitzelheizung im Bauhof“ nicht aufgeben. „Wir planen mit 80 Prozent aus Biomasse“, sagte Braunmiller.



„Wenn uns die Gasheizung über den nächsten Winter bringt, bringt sie uns auch über die nächsten 20 Jahre“, befürchtet Astrid Güldner, dass eine alternative Versorgung komplett aufgegeben werden könnte. Als „sinnvoll“ bezeichnete Paul Fertl das vom Bürgermeister vorgeschlagene Vorgehen. Und Florian Hupfauer (FDP) erinnerte an die wieder gesunkenen Gaspreise. Er findet, es gebe keinen Grund für ein schlechtes Gewissen wegen der schnellen Lösung. „Der Bauhof ist systemrelevant“, betonte Alfred Mittermaier (CSU), die Versorgung müsse gesichert sein. Er ist überzeugt, dass das mit der Gasbrennwert-Anlage gegeben sein wird. Dem widersprach Güldner und würde bei der Energieversorgung lieber auf die heimischen Landwirte und deren Holz setzen.



Stefan Griesbeck (CSU) regte noch an, die Warmwasserbereitung von der Heizung zu trennen. Damit, sagte er, lasse sich im Sommer Energie sparen. Dem stimmte Manfred Burger (Grüne) zu, den der Verwaltungsvorschlag ebenfalls nicht überzeugte. „Da sind schon noch einige Fragezeichen“, urteilte Burger. Für die Mehrheit des Gremiums war er aber überzeugend. ft