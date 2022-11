Drei Optionen: Stadtrat Miesbach diskutiert über Radl-Plätze – Bahn prüft Vorschläge

Bislang gibt es keine vernünftigen Radlständer am Miesbacher Bahnhof. Gespräche für eine Lösung laufen. Infrage kommen die Hälfte der Treppe zum Bahnsteig, ein Bereich am Oberlandcenter (im Hintergrund) sowie eine Fläche beim alten Postamt.

Abstellmöglichkeiten erneut Thema

Von Fridolin Thanner schließen

Miesbach – Von einem „vielversprechenden Weg mit der Bahn“ sprach Bürgermeister Gerhard Braunmiller, als es wieder im Stadtrat um Plätze für Radl am Miesbacher Bahnhof ging.

Bislang bietet sich am Miesbacher Bahnhof dort ein trostloses Bild, vernünftige Radl­ständer fehlen komplett. „Wir sind derzeit in intensiven Gesprächen“, erklärte Braunmiller. Der Antrag, den Markus Seemüller (FWG) zur jüngsten Sitzung gestellt hatte, kam Braunmiller deshalb gar nicht recht.

Radfahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen – sicher ist das erstrebenswert im Sinne der Verkehrswende. Doch in Miesbach lässt sich das nicht so einfach kombinieren. Denn wer mit dem Rad zum Zug fährt, hat das Problem, eine vernünftige Abstellmöglichkeit in Bahnhofsnähe zu finden. Die wenigen Radlständer, die es gibt, sind entweder nicht überdacht, unpraktisch, beschädigt, ein Stück entfernt oder gleich mehreres davon.



„Seit acht Jahren ist das Ergebnis gleich“, möchte sich Seemüller mit der derzeitigen Situation nicht zufrieden geben. Deshalb beantragte er, nochmal alle Grundstücke der Stadt zu untersuchen für „geeignete Radabstellplätze in Bahnhofsnähe“. Sollte sich keine Lösung ergeben, forderte Seemüller, dass sich die Stadt an Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner wendet und sie bittet, „die Gespräche mit in Frage kommenden Grundstückseigentümern zu suchen und den Prozess zu unterstützen“.



Eigene Grundstücke in dem Bereich besitzt die Stadt nicht. Sie ist somit auf die Bahn mit sowohl der DB Netz (Gleis, Bahnsteige), der DB Station & Service und der Bike-and-Ride-Offensive, das Oberlandcenter und den privaten Eigentümer des Bahnhofs angewiesen. Gerade der Dialog mit Bahnvertretern schürt bei Braunmiller Hoffnung, weshalb er Seemüllers Ansinnen, nun auch noch Aigner einzuschalten, für wenig zielführend hält. Das habe er auch mit Michael Lechner, Seemüllers Fraktionskollege, besprochen – drei Tage, bevor der Antrag einging.

Drei Optionen denkbar

Die Hoffnung ruht nun auf drei Optionen, die Bauamtsleiter Lutz Breitwieser präsentierte. „Das wäre eine Interimslösung, die große Lösung gibt‘s nur mit dem gesamten Bahnhof“, machte Breitwieser deutlich. Einige Fahrradabstellplätze könnten entstehen, wenn die 23 Meter lange Treppe zum ersten Bahnsteig halbiert wird. Dafür wären Stützmauer und Sicherungsgeländer nötig. Weiter hinten, beim Oberlandcenter, müsste entweder etwas aufgeschüttet oder die Böschung abgegraben werden, dann könnten auch dort Radlständer installiert werden. Auch ein Dach könnte angebracht werden. Zudem könnte beim alten Postgebäude eine Fläche des südlichen, nicht mehr genutzten Bahnsteigs in eine Fahrradabstellanlage umgewandelt werden. Insgesamt könnten so, nach einer ersten groben Schätzung, gut 100 Radlstellplätze entstehen.



Inzwischen herrscht bei der Stadt vorsichtiger Optimismus, dass es tatsächlich klappen könnte. Die Bahn hat mittlerweile zugesagt, zu prüfen, ob die Pläne umgesetzt werden können. Bauamtsleiter Breitwieser muss dafür weitere Unterlagen einreichen.



Nichts wird‘s wohl mit der von Michael Lechner erhofften Lösung im Parkdeck des Oberlandcenters. Zwar wäre dort ausreichend Platz, doch wie Breitwieser in der Stadtratssitzung erklärte, gebe es keine Zustimmung der Hausverwaltung – wegen der Gefahr von Fahrrad­unfällen auf der Zufahrtsrampe.



Am Ende lehnte eine Mehrheit des Stadtrats Seemüllers Antrag ab und stimmte für den Alternativvorschlag der Verwaltung. Demnach sollen die laufenden Gespräche weitergeführt werden mit dem Appell an die Bahn, auch im Interesse ihrer Kunden „ziel­orientiert und kurzfristig an der Umsetzung einer Lösung mitzuwirken“. Es scheint, dass es nun tatsächlich vorangeht. ft