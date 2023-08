Städtebauliches Entwicklungskonzept: Hausham macht weiter

Teilen

Neu gestaltet: Der Bahnhofsvorplatz in Hausham hat bereits vom Integrierten Stadtentwicklungskonzept profitiert, nun soll es mit dem ISEK weitergehen. © Helmut Hacker

Hausham – Der Gemeinderat in Hausham zeigte sich überzeugt vom integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK). Dieser stimmte einer Erweiterung zu.

Waren Teile des Haushamer Gemeinderates 2017 dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) noch skeptisch gegenüber gestanden, gab das Gremium in seiner Juli-Sitzung einstimmig grünes Licht, dieses Konzept weiter zu verfolgen. Dazu wurde sogar der Geltungsbereich des Sanierungsgebietes erweitert.

Bahnhofsvorplatz als Beweis

Sigrid Hacker und Jana Linssen vom Stadtplanungsbüro Dragomir stellten dem Haushamer Gemeinderat den ISEK-Abschlussbericht vor. Das Münchner Büro begleitet die Gemeinde seit 2019 bei der Umsetzung des ISEK. Das Konzept stützte sich nicht zuletzt auf eine breit angelegte Bürgerbeteiligung. Einen einstimmigen Beschluss, sich auf den ISEK-Weg zu machen, gab es allerdings vom Vorgängergremium nicht. Gab es doch Bedenken, dass es sich dabei um einen Papiertiger für die Schublade handelt. Dass das nicht so eingetreten ist, zeigt der mit ISEK-Geldern geförderte neu gestaltete Bahnhofsvorplatz.

Aus dem gleichen Fördertopf haben, wie Bürgermeister Jens Zangenfeind erinnerte, kamen Mittel für die Sanierung der Tartanbahn und der Tennisplätze. Die Förderhöhe lag zwischen 60 und 90 Prozent. Bevor der Abschlussbericht verfasst wurde, hat sich der Gemeinderat auf Anraten der Expertinnen im Mai bei einer Klausurtagung entschieden, eine Vergrößerung des 1991 festgelegten Sanierungsgebiets „Hausham-Ortsmitte“ anzustreben.

Neue Bereiche

Neu aufgenommen wurden unter anderem die Bereiche um den Förderturm, die zentrale Sportanlage und die alte Bergbausiedlung. Der Katalog der Satzung beinhaltet zahlreiche Ideen, wie Ortsmitte und Gewerbegebiet gestärkt und aufgewertet werden könnten. Unter anderem sind die Belebung des soziokulturellen Zentrums am Kirchplatz, die Aufwertung des Gewerbestandortes „Bergwerksgelände“ mit Schwerpunkt auf zukunftsfähige Branchen und die Sichtbarmachung der Bergbaugeschichte genannt. Für die Umsetzung wird von 15 bis 20 Jahren ausgegangen, wobei kleinere Maßnahmen schneller realisiert werden sollen.



Bei der Umsetzung möchte die Gemeinde weiterhin mit dem Büro Dragomir zusammenarbeiten. „ISEK ist ein lebendiges Element, das selbstverständlich einer ständigen Evaluierung unterliegen muss. Es können also immer Maßnahmen entfallen oder neu hinzukommen“, sagte Hacker und ergänzte: „Wichtig ist es, an dem Prozess dranzubleiben. Da habe ich aber in Hausham keine Bedenken.“



Wie der Abschlussbericht bekam auch die Satzung zur Erweiterung des Sanierungsgebietes einstimmig grünes Licht. Der Rathauschef bezeichnete die Beschlüsse als „Meilenstein, der zwar einen Abschluss, aber kein Ende darstellt“. Helmut Hacker