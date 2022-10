Gegenseitiges Verständnis als Schlüssel

Ställe für die Zukunft: Ausstellung in der Oberlandhalle Miesbach

Von: Fridolin Thanner

Stellten zukunftsgerechte Ställe vor: (v.l.) Martin Huber, Stefan Bauer und Konrad Knoll in der Oberlandhalle. © AELF Holzkirchen

Miesbach – Was macht einen guten Stall aus? Zu dieser Frage ist bis Ende des Jahres die Ausstellung „Ställe aus Holz“ in der Oberlandhalle in Miesbach zu sehen.

Ein neuer Stallbau findet in aller Regel hohe Aufmerksamkeit: Warum ist das notwendig, wie wird er ausgeführt? Gerade die Themen Zukunftsfähigkeit der Betriebe, Verbesserung des Tierwohls aber auch Einfügen in das Ortsbild und Verständnis werden oft viel diskutiert. Dazu ist bis Ende des Jahres die Ausstellung „Ställe aus Holz“ in der Oberlandhalle in Miesbach zu sehen.



Vize-Landrat Jens Zangenfeind und Christian Webert, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen, eröffneten die Ausstellung. Darin zeigen die staatlichen Bauberater Stefan Bauer und Konrad Knoll anhand von Modellen und Postern umgesetzter Projekte, wie Ställe mit bewährten, einfachen Prinzipien auch heute noch wirtschaftlich, funktionell und obendrein orts- und landschaftsverträglich gebaut werden können.



„Mit einer naturbelassenen Holzfassade und einem Ziegeldach kann man nichts falsch machen“, sagte Knoll bei der Eröffnung. Bei Blechdächern zieht er hellgraues rotbraun beschichtetem vor, da es sich weniger aufheizt. Begrünte Dächer wiederum seien kostspieliger, hätten aber auch Vorteile in Bezug auf Stallklima, Tierwohl, Optik und Biodiversität. „Man muss auch beim Stallbau den Klimawandel im Blick haben“, findet Knoll.



Stefan Bauer stellte die Frage nach dem „guten Kuhstall“ der Zukunft, ob er nicht zum Dorf als „Nahversorgungszentrum“ mit regionalen Produkten und als „krisenfestes Kraftwerk in der Nachbarschaft“ gehöre. Auch den gesundheitlichen Aspekt beleuchtete Bauer mit Studien, nach denen regelmäßiger Kontakt zu Nutztieren, insbesondere Rindern, das Immunsystem trainiere und stressbedingte Erkrankungen vorbeugen könne. Martin Huber, Landwirt aus Sonnenham, berichtete aus der Praxis von seinem Stallbau am Hof aus eigenem Holz: „Wir haben einen Wohlfühlstall errichtet, das ist der bestmögliche Kompromiss zwischen den Anforderungen von Tier, Mensch und Ort. Der traditionelle Holzbau ist ein direkter Weg, um einen Stall wirtschaftlich und praxisgerecht bauen zu können.“ Klar wurde auch, dass es nicht den einen Stall geben kann, sondern dass jeder Betrieb eine individuell passende Lösung benötigt.



Gegenseitiges Verständnis als Schlüssel

Dass Investitionen in Stallbauten immer häufiger auf gesellschaftlichen Widerstand stoßen oder mit zunehmenden Auflagen erschwert würden, prägte die Diskussion. Das gegenseitige Verständnis zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, Bevölkerung, Kommunen und Behörden sei ein wichtiger Schlüssel, betonte AELF-Leiter Webert abschließend. Genau dazu soll auch die Ausstellung beitragen. ft