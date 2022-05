Mit Offenheit gegen Mobbing: Wie Kinder im Konflikt souverän reagieren können

Von: Sandra Hefft

Selbstbehauptungstrainerin Katja Becker hilft Kindern, souverän in Konfliktsituationen reagieren zu können. © Hefft

Holzkirchen/Bad Tölz – Katja Becker gibt Selbstbehauptungskurse für Kinder in Bad Tölz, Wolfratshausen und Holzkirchen. Das Motto: „Stark auch ohne Muckis“.

„Wir können nicht unser Gegenüber ändern, sondern die Art, wie wir mit ihm umgehen“, sagt Katja Becker. Die 40-Jährige möchte Kinder stark machen gegen Mobbing. Dazu gehört für die Mutter zweier kleiner Kinder aber nicht das sture Pauken von Phrasen zur akuten Konfliktbewältigung, sondern das bewusste Erleben der eigenen Gefühlswelt, die Stärkung des Selbstwertgefühls der Kinder und eine gehörige Portion Empathie.



Es gibt Situationen im Leben eines Menschen, die ihn mit frischem Blick auf seine Vergangenheit und Gewohnheiten blicken lassen. Für Katja Becker war eine solche Situation die Geburt ihres ersten Kindes: „Wenn man selbst Kinder hat, fängt man an, anders über manche Dinge zu denken.“ Die Tölzerin begann, sich zum Thema Erziehung zu informieren: „Ich wollte es einfach anders machen als meine Eltern.“

Von Biotechnologie zu Selbst­behauptung

Da stieß Becker auf eine Ausbildung zur Selbst­behauptungstrainerin bei „Stark auch ohne Muckis“. Zunächst wollte sie sich das Wissen nur für ihre mittlerweile zwei Kinder aneignen. Aber die Ausbildung riss die 40-Jährige mit. Schnell stand der Entschluss fest: „Das kann ich doch nicht nur für meine Kinder machen.“ Ein glücklicher Umstand, denn Becker suchte ohnehin nach einer beruflichen Veränderung, nach etwas, das sich mit Familie besser vereinbaren lässt, erklärt die ehemalige Biotechnologin. Anfang 2022 gab sie ihre ersten eigenen Kurse.

Becker übt mit den Kindern zwischen fünf und elf Jahren, wie sie unmissverständlich kommunizieren können: „Ich will ihnen beibringen, das auszudrücken, was sie auch wirklich möchten. Nicht das, was sie nicht möchten.“ Wird ein Kind zum Beispiel festgehalten, kann es statt „Ich möchte das nicht“ lieber sagen „Lass mich los“.

Das „Stark auch ohne Muckis“-Prinzip

Wichtig ist auch, die Situation aushalten zu können. „Viele geben zu schnell auf“, sagt Becker. „Ich muss erkennen, wenn ich etwas wirklich will, und dann auch am Ball bleiben und die Energie hochhalten.“ Wichtig ist zudem, dass das angegriffene Kind nicht selbst zurückfeuert, sondern ruhig und entspannt bleibt. „Zurückfeuern feuert den Konflikt an“, erklärt Becker.

Nach dem „Stark auch ohne Muckis“-Prinzip „Liebe ist stärker als Hass“ solle dem Aggressor besser mit Verständnis entgegentreten werden. „Das ist im ersten Moment komisch. Wenn man das aber mal versucht, kommt schnell wieder Ruhe rein“, sagt die Selbstbehauptungstrainerin.

Kinder in Kontakt mit eigener Gefühlswelt

Doch Becker will den Kindern nicht nur beibringen, in Konflikt­situationen souverän zu bestehen, sondern auch, keine eigenen heraufzubeschwören. „Alle Gefühle sind in Ordnung, aber nicht alle Handlungen daraus“, sagt die 40-Jährige. Die Botschaft: „Wenn du wütend bist, ist das okay, aber nicht, ein anderes Kind zu hauen. Was kannst du denn stattdessen tun?“

Dazu müssen die Kinder in Kontakt zu ihrer eigenen Gefühlswelt treten. „Erwachsene sprechen Kindern oft Gefühle ab“, sagt Becker. „Da brauchst du jetzt nicht weinen oder traurig sein“ sind Beispiele dafür. „Eigentlich meinen wir es nicht so, aber Kinder fühlen sich dann nicht richtig. Wenn Kinder merken, dass ihr Gefühl in Ordnung ist, fühlen sie sich verstanden.“ So sei es auch schon viel leichter, Kompromisse zu schließen.

Selbstwert und Selbstbewusstsein

Auch der Blick auf die Bedürfnisse anderer ist wichtig. Dass das Prinzip funktioniert, sieht Becker an ihrer vierjährigen Tochter. Der Klassiker: Ein Kind will das Spielzeug eines anderen Kindes haben – und zwar sofort. Becker regt ihre Tochter dann an, Fragen zu stellen wie „Kann ich das jetzt haben?“ beziehungsweise „Kann ich das später haben?“ und dann solange mit etwas anderem zu spielen.



Die Basis eines starken Kindes ist aber sein Selbstwert. Erkennt es diesen, kann das Selbstbewusstsein wachsen. Dem stehen Glaubenssätze wie „Ich kann das doch eh nicht“ entgegen. Diese gilt es aufzuspüren. Da kommen die Eltern ins Spiel. „Viele wünschen sich, dass ihr Kind stark wird, aber das ist es schon. Sie sind neugierig, sie sind stark, sie haben diese Leidenschaft zu lernen. Das muss man ihnen nicht beibringen“, sagt Becker.

Selbstbehauptungskurse für Kinder

Mit der Zeit können aber Umstände hinzukommen, die dazu führen, dass diese ursprüngliche Stärke quasi verlernt wird. „Das führt zu einem geschwächten Selbstwertgefühl – und das kann dazu führen, dass man nicht mehr so stark ist“, sagt die Selbstbehauptungstrainerin. „Ein starkes Kind kennt seinen Selbstwert. So kann es selbstbewusst durchs Leben gehen.“

Katja Becker bietet Selbstbehauptungskurse für Kinder von fünf bis sieben sowie von acht bis elf Jahren an. Diese finden am Dienstag, 7. Juni, in Bad Tölz und am Mittwoch, 8. Juni, in Wolfratshausen statt. Die Kurse in Holzkirchen ziehen sich jeweils über zwei Tage. Die erste Einheit gibt es am Samstag, 14. Juni, und die zweite am Sonntag, 15. Juni. Weitere Informationen und die Anmeldung unter becker.starkauchohnemuckis.de/termine. she