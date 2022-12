Lernhilfe für Start am Landratsamt Miesbach: Studentin „verbeamtet“ Monopoly

Von: Sabrina Winklmaier

Studentin Ngoc-Nhi Phan mit dem Brettspiel „Kommunopoly“, welches sie für ihre Projektarbeit entwickelt hat. © GB

Miesbach – Fast ein jeder kennt das Gesellschaftsspiel Monopoly. Eine junge Verwaltungsfachanwärterin hat den Spieleklassiker nun „verbeamtet“.

Die gebürtige Straubingerin Ngoc-Nhi Phan macht eine duale Ausbildung zur Diplom-Verwaltungsfachangestellten im Landratsamt Miesbach. Damit das monotone Auswendiglernen der Gesetzestexte nicht zu trocken wird, hat sie sich im Rahmen ihrer Projektarbeit etwas überlegt. Herausgekommen ist dann das Brettspiel Kommunopoly, angelehnt an das Familienspiel Monopoly.

Schon beim Start heißt es nicht wie gewohnt „Ziehen Sie 200 Euro ein“, sondern kurz und bündig „Einstempeln“. Statt Ereigniskarten wie „Du hast bei einem Schönheitswettbewerb gewonnen“ heißt es „Hacker-Angriff – Du verlierst einen Bescheid“ oder „Bußgeldbescheid – Du erhältst einen Bescheid“. Bescheide sind Punkteplättchen und die werden, wie es der Behördenlauf vorschreibt, per Postzustellungsurkunde verschickt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen.



Aktionskarten wie „Darf der Bürgermeister seine persönliche Meinung äußern?“ und „Was ist das Spiegelbildlichkeitsgebot?“ stellen Fragen, die Phan während ihres Studiums an der Hochschule in Hof und ihrem Arbeitsalltag am Landratsamt Miesbach ständig begleiten.



Phan hat viele Elemente aus dem Kommunalrecht in das Kommunopoly aufgenommen und sie liebevoll und detailliert mit Spielkarten, Briefen und Figuren umgesetzt. „Der Lerneffekt ist bei so einem Spiel einfach höher“, stellte Phan fest, die für ihre Arbeit übrigens 14 Punkte erhielt. Das Ziel bei Kommunopoly heißt übrigens „Feierabend“. sw