Angehörige der Toten warten auf Entschädigung

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – Kritik von Miesbacher Amnesty-Gruppe

Von: Fridolin Thanner

Am Sonntag ist Anstoß für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Landkreis – Rund um die am Sonntag startende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt es viel Kritik – unter anderem von der Miesbacher Gruppe von Amnesty International.

Katar gegen Ecuador – dieses Spiel eröffnet am Sonntag (20. November) die Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn sonst große Begeisterung und Euphorie herrschen, ist diesmal kurz vor der WM die Stimmung ganz anders aufgeheizt. Die Kritik an der Vergabe der WM nach Katar ist groß, unter dem Hashtag boycottqatar2022 positionieren sich zahlreiche Fanvereinigungen.

Am letzten Spieltag der deutschen Profiligen in diesem Jahr waren viele entsprechende Banner in den Stadien zu sehen. Die Fans des TSV 1860 München haben mit einem eindrücklichen Vergleich aufmerksam gemacht. „Jeder Platz in unserm Stadion steht für einen Toten“ war im 15.000 Zuschauer fassenden Grünwalder Stadion zu lesen. So viele Arbeitsmigranten sind einer Schätzung zufolge in den vergangenen zehn Jahren beim Bau der Stadien in Katar gestorben. Nun ist es für viele Fußballbegeisterte sicher eine schwierige Entscheidung, ob sie die WM boykottieren oder doch den Fernseher einschalten.



„Im Ansatz ist ein verweigerter oder reduzierter Fernsehkonsum durchaus angemessen, aber man müsste seine Weigerung auch nach oben, Richtung DFB und FIFA, weiterleiten“, findet Fritz Weigl, Sprecher der AI-Gruppe Miesbach. Hier sieht er aber durchaus geringe Bereitschaft. „Beim letzten Infostand von AI-Miesbach haben allerdings nur zwölf Personen eine Petition an den DFB unterschrieben“, bedauert er.



Mit „Fußball Ja – Ausbeutung/Ausgrenzung Nein“ hat die Menschenrechtsorganisation ihre Kampagne zur WM in Katar überschrieben, und ein solcher Gegensatz kennzeichnet auch die Bewertungen eines Präsidenten und eines Ex-Profis. Es wird die „beste WM aller Zeiten“ kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino an, während Thomas Hitzlsberger, WM-Dritter mit der deutschen Nationalmannschaft 2006, seine Fernsehsendung „Katar – Warum nur?“ mit der Forderung beendete, „keine WM mehr in Länder zu vergeben, wo die Menschenrechte nicht geachtet werden“.



Angehörige der Toten warten auf Entschädigung

Tote, Zwangsarbeit, Lohndiebstahl. „Und die Angehörigen der Toten in Nepal warten heute noch auf Entschädigung und ausstehende Löhne, zu bezahlen nicht nur vom Arbeitgeber in Katar, sondern auch von der FIFA, die bei der Bewerbung zwischen 400 und 880 Millionen US Dollar erhalten haben soll“, erklärt AI-Kreisgruppensprecher Weigl. „Reformen kamen nur zögerlich und weitgehend erst nach internationalem Druck.“ Weigl findet deshalb, „man sollte dranbleiben mit dem Druck auf Katar, die Arbeitsbedingungen für seine Gastarbeiter zu verbessern“. Für einen Eklat sorgte kürzlich auch Katars WM-Botschafter Khalid Salman. Er bezeichnete Homosexualität als „geistigen Schaden“.



Wie groß die Begeisterung der Fußball-Fans wird, muss sich erst zeigen. Viele Fans haben zumindest angekündigt, keine Spiele zu schauen. Die Kampagne #boycottqatar2022 ruft darüber hinaus dazu auf, keine Produkte mit WM-Logo und keine Produkte von Firmen, die im Rahmen der WM aktiv werben und damit das Turnier sponsern, zu kaufen.

Ob durch einen Boykott, Statements der Sportler oder die Aufmerksamkeit durch das Turnier, auf die manche Befürworter setzen – es ist zu hoffen, dass sich die Menschenrechts-Situation in Katar verbessert. Und so findet auch Weigl, mit Blick auf „Fußball Ja“, den ersten Teil des AI-Kampagnen-Mottos: „Wenn die deutsche Mannschaft ins Endspiel kommt, darf man jedes Boykottversprechen brechen.“ ft