Start der Motorradsaison: So hilft man im Notfall richtig

Die Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe informiert über das korrekte Vorgehen bei einem Unfall. © Johanniter/Bieber

Landkreis – Zum Start in die Motorradsaison gibt der Ortsverband Rottach/Kreuth der Johanniter-Unfall-Hilfe Tipps, wie man im Notfall richtig hilft.

Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Bereich locken dieser Tage die ersten Motorradfahrer auf die Straße. Gerade die noch tief stehende Sonne verlangt aktuell aber große Aufmerksamkeit, teilt der Ortsverband Rottach/Kreuth der Johanniter-Unfall-Hilfe mit.

Uli Rubner von der Johanniter-Motorradstaffel erklärt: „Autofahrer müssen sich nach den Wintermonaten erst wieder an die Motorräder gewöhnen. Durch die schlanke Silhouette eines Motorrads kann es leicht übersehen werden, gerade wenn zum Saisonbeginn die Sonne niedrig steht und häufiger blendet. Man sollte jetzt vor dem Abbiegen oder Überholen besonders genau hinschauen. Auch ein Schulterblick beim Spurwechsel kann beispielsweise viele Unfälle vermeiden. Ganz wichtig ist, dass Autofahrer vor dem Abbiegen oder beim Spurwechsel rechtzeitig blinken. Für Motorrad- wie Autofahrer gilt: Auf kurvigen Straßen unbedingt auf der eigenen Spur bleiben.“

Typische Verletzungen bei Motorradunfällen seien Knochenbrüche, schwere Hautabschürfungen oder Nervenverletzungen, die zu Lähmungen führen können. Deswegen sollte jeder Motorradfahrer immer geeignete Schutzkleidung tragen. „Eine normale Jeans bietet bei einem Unfall kaum mehr Schutz als die nackte Haut. Wichtig ist, dass die Protektoren richtig und fest sitzen. Das Schuhwerk sollte auch die Knöchel schützen“, sagt der Experte der Johanniter.

Bei Bewusstlosigkeit Helm abnehmen

Wenn es trotz aller Vorsicht zu einem Motorradunfall kommt, muss ein Ersthelfer zunächst die Unfallstelle absichern. Dann ist es zwingend nötig, dass er dem Motorradfahrer bei Bewusstlosigkeit den Helm abnimmt. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Verletzte nicht an Erbrochenem oder seinem eigenen Blut erstickt. Ist eine weitere Person am Unfallort, sollte diese assistieren, indem sie Hals und Kopf waagerecht hält. Anschließend sollte der Verunglückte in die stabile Seitenlage gebracht werden, auch wenn er an der Wirbelsäule verletzt sein könnte. Dann wird die Notrufnummer 112 gewählt.

„Wer so handelt, rettet Leben“, erklärt der Experte. „Die Johanniter empfehlen daher eine regelmäßige Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse.“

Die Tipps im Überblick

Für Motorradfahrer:

gewissenhafte Funktionsprüfung des Motorrads zum Saisonstart

nie ohne komplette Schutzkleidung – auch für Mitfahrer – auf die Straße

Kühlen Asphalt und dadurch verminderte Griffigkeit bei Kurvenfahrten bedenken.

Besonders auf Fahrbahnverschmutzung und Straßenschäden achten.

Auf kurvigen Strecken in der eigenen Spur bleiben.

Erste-Hilfe-Kenntnisse durch einen Kurs auffrischen und üben.

Für Autofahrer:

Lieber zweimal schauen: Motorräder sind schmal und werden oft übersehen.

Besonders vor dem Wenden, Ausscheren und Abbiegen auf überholende Motorräder achten.

Schulterblick vor dem Spurwechsel

Vor dem Abbiegen und beim Spurwechsel frühzeitig blinken.

Auf kurvigen Strecken in der eigenen Spur bleiben.

Erste-Hilfe-Kenntnisse durch einen Kurs auffrischen und üben.

