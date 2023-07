Reden statt Rambo: Start für Sicherheitswacht in Miesbach – Bewerber gesucht

Freuen sich auf viele geeignete Bewerber: Bürgermeister Gerhard Braunmiller (3.v.r.) sowie (v.l.) Vize-Polizeipräsident Frank Hellwig, Miesbachs Dienststellenleiterin Katharina Schreiber, Dirk Schreyer, Tanja Zehetmair und Michael Schabdach von der Schlierseer Sicherheitswacht. © Sandra Hefft

Miesbach – Bereits im Herbst könnte in Miesbach wie schon in Schliersee eine Sicherheitswacht eingesetzt werden. Zuvor gilt es aber, geeignete Bewerber für das Ehrenamt zu finden.

Gegen drei Stimmen lehnte der Stadtrat 2017 die Einführung einer Sicherheitswacht ab. Einer der Befürworter war der aktuelle Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Dieser brachte das Thema heuer nach Gesprächen mit Miesbachs Polizeidienststellenleiterin Katharina Schreiber erneut aufs Tapet. Der Versuch glückte, der Stadtrat stimmte dem Vorhaben mehrheitlich zu. Nun gilt es, Bewerber zu finden. Diese sollen aber mitnichten die Arbeit der Polizei erledigen oder die Beamten gar ersetzen, betonte Schreiber bei einer Presseveranstaltung: „Die Sicherheitswacht ist ein Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei.“



2011 bildeten Miesbach, Schliersee und Hausham formell einen gemeindlichen Verbund zum Thema Sicherheitswacht. Nun wird das Thema nach dem Markt Schliersee, wo die Sicherheitswacht bereits länger im Einsatz ist, auch in der Stadt Miesbach wieder aktuell.

Anforderungen an die Bewerber

Was die Bewerber angeht, gibt es vonseiten der Polizei genaue Vorgaben: Neben charakterlichen Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft müssen die Bewerber, die in der Stadt Miesbach oder der näheren Umgebung wohnen sollen, gesundheitlich den Anforderungen des Außendienstes gewachsen sein und eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung vorweisen können. Wer dies erfüllt, bei Antritt zwischen 18 und 62 Jahre alt sein wird und mindestens fünf Stunden im Monat für das Ehrenamt aufwenden kann, kommt für die Sicherheitswacht infrage.

Die Einsätze erfolgen nach Absprache zum Beispiel bei Festen im Stadtgebiet oder an Orten, an denen sich die Bürger mehr Sicherheit wünschen. Einen festen Dienstplan gibt es nicht. „Bei Großveranstaltungen wird es aber weiter eine Security geben“, machte Bürgermeister Gerhard Braunmiller deutlich. Für die Kandidaten folgt eine 40-stündige Ausbildung, die unter anderem den rechtlichen Hintergrund der Tätigkeit verdeutlicht.



Das Aufgabenfeld liegt ebenfalls in der Durchführung von Befragungen und der Feststellung von Identitäten. Sollte ein Gespräch nicht ausreichen, können Platzverweise ausgesprochen werden. Alles, was darüber hinaus geht, bleibt Sache der Polizei, die durch die Sicherheitswacht per Funk verständigt werden kann. „Aber so weit ist es in Schliersee noch nie gekommen“, erklärt Miesbachs Dienststellenleiterin Katharina Schreiber. „Kommunikation ist die große Waffe.“

Motivation der Bewerber gibt Ausschlag

Die Sicherheitswacht soll als eine Art laufende Notrufsäule Ansprechpartner für die Bevölkerung sein und die gefühlte Sicherheit erhöhen. Grobes Verhalten ist nicht gefragt, wie Polizeivizepräsident Frank Hellwig klarstellte: „Nicht jeder, der sich bewirbt, wird auch genommen. Wir legen großen Wert auf das Menschenbild und die Motivation, aus der heraus jemand dort arbeiten will.“ Schließlich fallen Probleme durch eine falsche Auswahl der Angehörigen wieder auf die Polizei zurück. Lieber werde auf die Installation einer Sicherheitswacht in Miesbach verzichtet, als ungeeignete Mitglieder auf die Straße zu schicken, machte Dirk Schreyer, stellvertretender Sachbereichsleiter Ordnungs- und Schutzaufgaben in Rosenheim, deutlich.



Starten könnte die Sicherheitswacht in Miesbach mit zwei Angehörigen, sechs sind aktuell vorgesehen. Diese erhalten im Ehrenamt keinen Lohn, wohl aber eine Aufwandsentschädigung von acht Euro je Stunde. Eine Festanstellung ist nicht möglich.



Die Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Sicherheitswachten sind positiv, erklärten die Vertreter der Polizei. Bereits 1995 startete die erste Wacht in Rosenheim. Ebenfalls positiv äußerte sich Michael Schabdach, der seit zwei Jahren für die Sicherheitswacht in Schliersee im Einsatz ist. Mit freundlicher Ansprache konnten bisher alle Probleme gelöst werden, sagte er.



Wie bewerbe ich mich für die Sicherheitswacht? Wer Teil der neuen Sicherheitswacht in Miesbach werden möchte, bekommt weitere Informationen bei der Polizei­inspektion Miesbach unter Telefon 08025/2990 sowie beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Des Weiteren ist die Polizei beim Grünen Markt in Miesbach am Donnerstag (20. Juli) von 9 bis 12 Uhr mit einem Infostand vertreten. Auch für die Sicherheitswacht in Schliersee wird noch Verstärkung gesucht.