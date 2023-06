KBW Miesbach bietet Workshop zum Thema Wasser der Stiftung „Kinder forschen“ an

Von: Sabrina Winklmaier

Nahmen am Workshop zum Thema Wasser des KBW Miesbach teil: Hier(v.l.) Annemarie Anazia, Trainerin Silvia Kowalzik, Nathalie Altmeyer, Claudia Faschingleitner, Marijana Juric und Sabrina Rosen. © GB

Miesbach – Das KBW Miesbach bot vor Kurzem wieder einen Workshop der Stiftung „Kinder forschen“ an. Diesmal ging es um das Thema Wasser.

Warum schwimmen bestimmte Gegenstände, während andere sofort sinken? Wie stabil und groß muss ein Boot gebaut sein, damit es vier Personen problemlos tragen kann? Diese und weitere spannende Fragen haben sich vor Kurzem pädagogische Fach- und Lehrkräfte bei der Fortbildung der Stiftung „Kinder forschen“ gestellt. Das „Haus der kleinen Forscher“, wie es früher hieß, steht im Landkreis unter der Trägerschaft vom Katholischen Bildungswerk Miesbach. Neben dem praktischen Experimentieren erfuhren die Teilnehmer, wie sie dem Forschergeist der Kinder wecken und begleiten können.



Jeder Workshop der Stiftung „Kinder forschen“ umfasst einen naturwissenschaftlichen, mathematischen oder technischen Schwerpunkt – diesmal war es das Thema Wasser. Trainerin Silvia Kowalzik brachte den Teilnehmern die Bedeutsamkeit des Wassers im Alltag näher. Sie befassten sich mit technischen Anwendungen, mit denen sich die Menschen die Kraft des Wassers zunutze machten.



Mit nach Hause nahmen die Pädagogen Ideen und Anregungen, wie sie die verschiedenen Facetten des Wassers zusammen mit den Kindern spielerisch weiter erkunden können. Der nächste Workshop findet im Miesbach am Montag, 23. Oktober statt- Thema ist diesmal „Forschen zu Licht, Farben und Sehen – Optik entdecken“. Anmeldung und weitere Infos bei Andrea Jäger, Telefon 08024/92014 oder per E-Mail an andreajaeger@gmx.de.



Bereits seit 15 Jahren engagiert sich das KBW Miesbach für die frühe Bildung in den naturwissenschaftlichen Fächern. Mehr als 50 pädagogische Fachkräfte haben mittlerweile regelmäßig an den Fortbildungen im Landkreis Miesbach teilgenommen, um das Interesse der Kinder an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Natur und Technik) zu wecken. Die Stiftung „Kinder forschen“ setzt sich für die Bildung von Mädchen und Jungen ein, um diese stark für die Zukunft zu machen und zu einem nachhaltigen Handeln zu bewegen, heißt es auf deren Internetseite. Die Stiftung bietet ein bundesweites Bildungsprogramm an, dass Fachkräfte unterstützt, Kinder bereits im Kindergarten- und Grundschulalter beim Entdecken und Erforschen zu begleiten. sw