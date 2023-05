Stiftung Schülerforschungszentrum Oberland nimmt Tätigkeit auf

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Der Stiftungsrat der Stiftung Schülerforschungszentrum Oberland: (v.l.) Klaus Sedlbauer, Alexander Schmid, Olaf von Löwis, Ilse Aigner, Matthias Brandl und Gerhard Braunmiller. Auf dem Bild fehlen Irmengard Schubert und Benedikt Lickleder. © REO

Miesbach – Auf dem Weg zum Schülerforschungszentrum im ehemaligen Miesbacher Krankenhaus ist ein weiterer Schritt geschafft. Der Stiftungsrat der zur Finanzierung gegründeten Stiftung ist zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen.

Das „Schülerforschungszentrum Oberland“, für das gerade die Umbauarbeiten im alten Krankenhaus laufen, soll die Bildung in naturwissenschaftlichen Fächern stärken und Fachkräftenachwuchs sichern. Ein wichtiger Schritt zur Finanzierung des Projekts war die Errichtung der Stiftung „Schülerforschungszentrum Oberland“ im vergangenen Jahr. Sie wurde als Unterstiftung in der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee eingerichtet. Bei der konstituierenden Sitzung kam vor Kurzem erstmals der Stiftungsrat um den Vorsitzenden, Landrat Olaf von Löwis, zusammen.

Dem Stiftungsrat gehören Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Matthias Brandl als Vertreter des Unternehmerverbands Landkreis Miesbach (UVM), Alexander Schmid von der Regionalentwicklung Oberland (REO), Professor Klaus Sedlbauer vom Lehrstuhl für Bauphysik der Technischen Universität München, Irmengard Schubert (Kreissparkasse) sowie Benedikt Lickleder, persönlicher Referent der Landtagspräsidentin, an. „Mit dem geplanten Schülerforschungszentrum in Miesbach sollen Schüler in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) an einem einzigartigen Ort unterstützt werden, erklärt Landrat von Löwis. Die Einrichtung stellt für ihn einen „Beitrag zur Förderung von potenziellem MINT-Nachwuchs dar“. Damit könne sich langfristig das Innovationspotential der Forschung im Landkreis erhöhen, hofft von Löwis.

Hauptaufgabe der neu gegründeten Stiftung und ihrer Stiftungsräte wird sein, Spender und Förderer für das neue „Zentrum der MINT-Bildung im Landkreis“, wie es in der Pressemitteilung zur Sitzung genannt wird, zu gewinnen. Knapp zwei Millionen Euro investieren Stadt und Landkreis sowie die Stiftung Schülerforschungszentrum Oberland. Letztere enthält bereits für den Spezialausbau verfügbare Mittel in Höhe von 448.000 Euro. „Weitere Spender und Förderer für Geld- und Sachspenden sind ausdrücklich erwünscht, um das Schülerforschungszentrum zu realisieren“, macht die REO in der Mitteilung deutlich. Interessierte können sich an die Regionalentwicklung Oberland (Telefon 08025/993720) wenden und auf https://www.stiftergemeinschaft.de/info/stiftung/stiftung-schuelerforschungszentrum-oberland.html direkt spenden.

Das Schülerforschungszentrum (SFZ) wird unter wissenschaftlicher Leitung der TU München nicht nur leistungsstarke Jugendliche ansprechen, es sind auch Formate für ganze Schulklassen, wie etwa Experimentiertage, geplant. Hier schafft das SFZ Möglichkeiten, die über herkömmlichen Unterricht in der Laborpraxis hinaus gehen. „Zusammen mit dem FabLab Oberland, das mit seinen Einsätzen an den Schulen im Landkreis und der offenen Tüftelwerkstatt in Gmund bereits seit einigen Jahren zur Breitenförderung im MINT-Bereich im Landkreis Miesbach beiträgt, wird das MINT-Angebot im Landkreis auf ein neues Level gehoben“, teilt die REO mit. ft