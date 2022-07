Ab Dienstag: An diesen Stellen im Landkreis Miesbach werden Straßen saniert

An mehreren Stellen im Landkreis Miesbach werden Straßen saniert. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

Landkreis – Kleinflächige Fahrbahnausbesserungen im Landkreis Miesbach stehen an. Los geht es am Dienstag, 5. Juli. Betroffen sind B13, B307, B318 und B472 sowie St2010, St2073 und St2077.

Schwankende Temperaturen, starker Regen, Sonne, Tausalz und -sole, schwere Lastwagen und viele Autos: Asphalt hält viel aus. An der einen oder anderen Stelle muss trotzdem nachgebessert werden. Ab Dienstag, 5. Juli, lässt das Staatliche Bauamt Rosenheim deshalb im Landkreis Miesbach kleinere Fahrbahnschäden ausbessern. Dazu gehören Auswaschungen, Risse im Asphalt, Schlaglöcher oder Spurrinnen.

Los geht es an der St2073. Dort werden mehrere Einzelflächen im Bereich zwischen Stürzlham und Miesbach ausgebessert.

Kleinflächige Ausbesserungen werden außerdem auf diesen beiden Staatsstraßen vorgenommen: St2010 zwischen Leitzach und Sinnetsbichl sowie St2077 im Bereich Wörnsmühl in Richtung Hundham und im Bereich Spitzingsee.

Bei den Bundesstraßen werden kleinere Stellen an der B13 auf Höhe des Bahnübergangs in Holzkirchen ausgebessert.

Außerdem an der B307 im Bereich Aurach zwischen Bayrischzell und Schliersee sowie in Neuhaus im Bereich des Feuerwehrhauses.

Auf der B318 wird in Gmund an der Wiesseer Straße im Bereich des Stachus gearbeitet – in Nachtarbeit, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Außerdem werden in Dürnbach im Bereich der Bushaltestelle kleinere Fahrbahnschäden ausgebessert.

An der B472 wird im Bereich zwischen Kreuzstraße und Waakirchen mit Schwerpunkt Kammerloher Kreisel und auf Höhe Fußballplatz Schmerold gearbeitet.

„Die beauftragte Baufirma ist bemüht, die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten“, teilt die Behörde mit. Um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten und zügig voranzukommen, gehe es teilweise aber nicht, ohne die jeweiligen Straßen halbseitig zu sperren. Der Verkehr werde in diesem Fall mit Ampeln an den Baustellen vorbeigeführt.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim geht davon aus, dass die Sanierungen bis Ende Juli abgeschlossen sind. „Jedoch sind Asphaltierungsarbeiten stark wetterabhängig und können sich daher bei ungünstiger Witterung verzögern“, heißt es. ksl