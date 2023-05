Streifzüge durch Miesbach: Neue Ausstellung im Waitzinger Keller

Interesse an einer fotokünstlerischen Sicht Miesbachs: Bei der Vernissage begaben sich die Besucher im Waitzinger Keller auf eine Entdeckungsreise durch die Stadt. © Martina Fischer

Miesbach – Fünf Frauen und zwei Männer gingen auf „Streifzüge durch Miesbach“. Ihrer Sicht der Stadt im Foto ist eine Ausstellung im Waitzinger Keller gewidmet.

Dass ihre Stadt recht hübsch ist, würden viele Miesbacher sicher bestätigen. Doch wie sehen Auswärtige das? Was fällt ihnen besonders auf? Im Kulturzentrum Waitzinger Keller gibt es dazu eine künstlerische Antwort.



Schönes, Kurioses, Bauwerke und Menschen entdeckten die sechs Österreicher Erich Guld, Barbara Kenedi, Erwin Kovacs, Birgit Magerle, Evelyn Paulini, Rotraud Priesner-Berger und Lokalmatadorin Petra Kurbjuhn, alle Absolventen der Prager Fotoschule in Linz, bei ihrer Wanderung durch Miesbach. Eingeladen wurden sie vom städtischen Kulturamt. Thematische Vorgaben hatten sie keine. Ihr Blick und ihre künstlerische Herangehensweise waren also frei, ohne jedwede Einschränkung. Das Ergebnis: rund 100 Bilder – Details, Mehrfachbelichtungen, Spiegelungen, Dokumentation. Sie alle laden zu einer neuen Entdeckung Miesbachs ein.



„Sie halten uns einen Spiegel vor Augen“, dankte Bürgermeister Gerhard Braunmiller den Fotokünstlern. Selbst für ihn gebe es sicher noch etwas zu entdecken, fand er und stellte sich die Frage, ob er denn alles wiedererkennen könne. Bei einem war er sich mit Blick auf die Bilder sicher: „Miaschboch kann si seng lossn. Und Sie mit Ihren Fotografien helfen uns dabei.“



Frischer Blick auf die Schönheit der Stadt

Einen Blick von außen erhielt auch Monika Ziegler, Vorsitzende des Vereins KulturVision. Vor 40 Jahren kam sie „aus dem etwas spröden Sachsen“, wie sie meinte, in die Kreisstadt. „Ich war fasziniert von dieser Pracht hier – den Gebäuden, der Natur, den Blumen“. Wenn sie die Miesbacher darauf ansprach, meinten diese, dass ihnen das so nicht aufgefallen sei. Die Fotografen würden nun wieder einen frischen Blick auf die Schönheit der Stadt bieten.



So etwa eine Serie mit Ansichten der evangelischen Apostelkirche und dem goldenen Hahn auf dem Kirchturm in umfangreicher Perspektivenvielfalt. Eine weitere Bilderreihe widmet sich der hiesigen Geschäftswelt mit großformatigen, sympathisch-entspannten Portraits von Gastronomie- und Ladeninhabern vor deren Lokalen und Geschäften.

Dass man in Pfützen viel Schönheit entdecken kann – gemeinhin ein ungewöhnlicher Gedanke – zeigen Spiegelungen von Gebäuden und Skulpturen. Orient und Okzident treffen aufeinander – mit Bildern der Moschee und dortigen Sterndetails, die sich aber genauso auf einer alten Miesbacher Haustüre finden. Eine Serie Doppelbelichtungen gibt Miesbach einen beinahe mysteriösen Touch und lässt den Betrachter ebenso rätseln, wo die Bilder aufgenommen wurden wie Ausschnittaufnahmen mit langer Brennweite, die den Entdeckergeist im doch eigentlich Bekannten herausfordern.

„Sie laden uns ein, viel aufmerksamer auf Miesbach zu schauen. Danke für diesen ungewöhnlichen Blick. Er wird uns eine ganze Weile begleiten“, freute sich Ziegler auch mit Blick auf die Dauer der Ausstellung bis Freitag, 30. Juni. So lange sind die Miesbach-Bilder der sieben Fotokünstler im Waitzinger Keller (Foyer, Treppenhaus und Foyer Ost) zu sehen, jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 16 Uhr sowie bei Veranstaltungen. Der Eintritt ist frei. Martina Fischer