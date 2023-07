Landkreis Miesbach: entwurzelte Bäume, ausgefallene Züge und ein tierisches Opfer

Von: Sabrina Winklmaier

Umgeknickte Bäume, wie hier am Miesbacher Habererplatz, gab es in der Nacht auf Mittwoch häufig im gesamten Landkreis. © Sabrina Winklmaier

Landkreis – Auch der Landkreis Miesbach ist vor Sturmtief Ronson gestern Nacht nicht verschont geblieben. Neben umgestürzten Bäumen kam es auch zu Zugausfällen bei der Bayerischen Regiobahn.

Äste auf der Fahrbahn, entwurzelte Bäume, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Dauereinsatz. Die Floriansjünger aus Holzkirchen mussten kurz nach Mitternacht zum ersten Mal ausrücken. Umgestürzte Bäume und Äste auf den Fahrbahnen wurden beseitigt, gegen 3.30 Uhr war der letzte Einsatz beendet. Auch im Tegernseer Tal hatten die Feuerwehrler einiges zu tun. Unter dem Alarmstichwort „THL und Wasserrettung“ rückten die Tegernseer ab Mitternacht aus. Neben einem umgestürzten Baum in der Leebergstraße deckte der Sturm teilweise ein Blechdach an einem Gebäude an der Hauptstraße ab. Die Feuerwehrler sicherten das Dach provisorisch. „Parallel dazu wurde auch noch unser Mehrzweckboot zur Wasserrettung gekenterter Segler mit Personensuche alarmiert“, teilt die Stadtfeuerwehr auf ihrer Facebookseite mit. Beide Feuerwehren konnten jedoch vermerken, dass keine Personen verletzt wurden.

„Feuerwehren und Autobahnmeistereien leisteten wieder hervorragende Arbeit“

Nicht ganz so glimpflich davon gekommen sind einige Autofahrer auf den Autobahnen A8 und A995. „Leider konnten einige Verkehrsteilnehmer einen Zusammenstoß mit den Hindernissen nicht mehr verhindern. Zudem verloren Fahrzeuglenker aufgrund der extremen Wetterverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kamen von der Fahrbahn ab oder kollidierten mit anderen Verkehrsteilnehmern. Glücklicherweise wurde dabei niemand schwer verletzt“, erklärt Florian Ehrmaier von der Autobahnpolizei Holzkirchen. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens erreichten die Sturmböen ihren Höhepunkt, wodurch der Autobahnabschnitt zwischen München und Irschenberg teilweise auf der ganzen Breite blockiert war. Der Sturm war teilweise so stark, dass er ganze Bäume aus dem Boden riss und auf die Fahrbahn fielen. Ehrmaier: „Die freiwilligen Feuerwehren und Autobahnmeistereien leisteten wieder hervorragende Arbeit und konnten durch schnelles Entfernen der Bäume und Äste den Verkehrsfluss und vor allem die Verkehrssicherheit wiederherstellen.“

Das wohl tragischste Ereignis geschah in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr: Gegen Mitternacht gingen mehrere Mitteilungen über ein Pferd auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Holzkirchen und Weyarn ein. Das Tier war durch den Sturm erschreckt worden und floh aus seinem Stall in Weyarn. Dabei geriet es zwischen die beiden Mittelplanken der A8, beschreibt es die Autobahnpolizei. Erst gegen 5 Uhr morgens konnte das Pferd festgebunden werden. Unglücklicherweise hatte es sich bei seiner Flucht so stark verletzt, dass es nur noch von seinem Leiden erlöst werden konnte und noch vor Ort eingeschläfert wurde.

Besonders vom Sturm betroffen war die Bayerische Regiobahn (BRB). Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite www.brb.de mitteilt, ist das Netz Oberland wetterbedingt komplett gesperrt. Es fahren mittlerweile wieder einzelne Züge.