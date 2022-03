Telefonbetrüger geben sich als Mitarbeiter der Energiewende Oberland aus

Eine ältere Dame nimmt ein Telefongespräch an. © Roland Weihrauch/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Telefonbetrüger, die sich als Mitarbeiter der Energiewende Oberland ausgeben, treiben derzeit ihr Unwesen im Landkreis Miesbach.

Es häufen sich Anrufe bei der Energiewende Oberland, dass sich Telefonbetrüger als Mitarbeiter des Unternehmens ausgeben. „Die Betrüger rufen von Nummern mit regionalen Vorwahlen an und geben vor, sich soeben in der Straße der Anrufer zu befinden, um ein Angebot für eine Photovoltaikanlage zu unterbreiten“, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei nicht um Mitarbeiter unseres Teams handelt“, erklärt die Energiewende Oberland. „Die Mitarbeiter unseres Teams finden Interessierte unter www.energiewende-oberland.de aufgelistet.“ Anrufe der Energiewende Oberland erkenne man immer an der Penzberger Rufnummer, die mit 08856/80536... beginnt.

Belästigte Personen können die Telefonnummer bei der Bundesnetzagentur melden unter www.bundesnetzagentur.de.

Zudem betont die Energiewende Oberland, dass sie neutral und kompetent rund um das Thema Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien berate. „Wir verkaufen keine Produkte, sondern unterstützen Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen, die richtigen Entscheidungen für ein Gelingen der Energiewende im Oberland bis 2035 zu treffen“, heißt es. ksl