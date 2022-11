Testphase im Landkreis Miesbach: Bio-Toiletten in Holzkirchen und Kreuth

Von: Sandra Hefft

Teilen

Am Wanderparkplatz Klamm Nord in Kreuth steht eine der drei Test-Bio-Toiletten. © Gemeinde Kreuth

Landkreis – Die Regionalentwicklung Oberland testet im Landkreis Miesbach eine Alternative zum herkömmlichen Dixi: Komposttoiletten. Diese stehen in Holzkirchen und Kreuth.



Beim Ausflug auf den Berg, zum See oder auf den Spielplatz ist es nicht immer einfach, schnell eine öffentlich zugängliche Toilette zu finden. Abhilfe sollen sogenannte Komposttoiletten schaffen. Diese werden in den kommenden zwei Monaten am Hackensee, am Spielplatz an der Flinspachstraße in Holzkirchen sowie in Kreuth am Wanderparkplatz Klamm Nord getestet.

Oft stehen die Kommunen vor dem Problem, dass an Parkplätzen und beliebten Ausflugszielen die Errichtung einer regulären Toilettenanlage schwer oder gar nicht realisierbar ist. Alternative sind dann meist Dixi-Klos, die oft unangenehm riechen und schwer sauber zu halten sind.

Geruchs­arm, ökonomischer und ökologischer

Eine andere wird in den kommenden Wochen in Holzkirchen und Kreuth getestet: Bio-Toiletten. Diese funktionieren ohne Wasserspülung. Die Fäkalien werden direkt in einen mit Rindenmulch oder Stroh gefüllten Behälter geleitet und dort kompostiert. „Komposttoiletten sind geruchs­arm, ökonomischer und ökologischer als Chemietoiletten oder einfache Plumpsklos“, erklärt die Regionalentwicklung Oberland (REO). Gemeinsam mit den Gemeinden im Landkreis möchte das Kommunalunternehmen die Verbreitung von Bio-Toiletten an Wanderparkplätzen und Wegen sowie an Flüssen, Seen und öffentlichen Plätzen vergrößern. Das soll für mehr Aufenthaltsqualität sorgen und das unerlaubte Verrichten der Notdurft an Ort und Stelle eindämmen.



„Gespräche mit potenziellen Anbietern haben bereits stattgefunden“, erklärt die REO. Um nun auch die Funktion einer solchen Toilette zu testen, werden an drei Standorten – in Holzkirchen am Hackensee-Parkplatz sowie am Flinspach-Spielplatz und am Wanderparkplatz Klamm Nord in Kreuth – Bio-Toiletten aufgestellt. „Die Gemeinde Kreuth hat bisher schon an verschiedenen Wanderparkplätzen Dixi-WCs und nutzt nun gerne die Möglichkeit, eine solche Komposttoilette zu testen“, erklärt Bürgermeister Josef Bierschneider.

Wenn sich die Bio-Toiletten nach der zweimonatigen Testphase bewähren, sollen diese ab 2023 an mehr Standorten postiert werden. Hierzu haben bereits weitere Kommunen im Landkreis Interesse bekundet. Ebenfalls gut einsetzbar wären die Häusl beispielsweise bei Veranstaltungen. Ob für die Kosten eine Förderung infrage kommt, wird geprüft. „Allerdings dürfen dann die Toiletten erst nach der Beantragung errichtet werden“, erklärt die REO. she