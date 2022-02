Einmalige Chance für Miesbach

Teures Kinderhaus für Miesbach: Kosten für Umbau steigen

Von: Fridolin Thanner

Der Mittelbau des ehemaligen Klosters in Miesbach hat großen Sanierungsbedarf und verursacht Mehrkosten. Unter anderem muss eine ganze Mauer ausgetauscht werden. © Thanner

Miesbach – Das Kinderhaus im ehemaligen Kloster in Miesbach wird nicht nur teurer, sondern auch später fertig. Das sorgte für Frust im Stadtrat.

„Eine bittere Pille“ kommentierte Paul Fertl (SPD) die neuesten Nachrichten zum Umbau des ehemaligen Miesbacher Klosters in ein Kinderhaus. Es wird nicht nur später fertig, sondern auch erheblich teurer. Statt 5,3 Millionen Euro rechnen die Planer nun mit Gesamtkosten in Höhe von 5,9 Millionen Euro, wie der per Video zugeschaltete Architekt Christian Goldbach den Stadträten in ihrer jüngsten Sitzung berichtete.

„Wir müssen die 600.000 Euro wohl oder übel schlucken“, sagte Fertl. Die Mehrkosten sind komplett aus dem Stadtsäckel zu bezahlen. Mehr Fördergelder – die Stadt rechnet mit gut 3 Millionen Euro – wird es wohl nicht geben.

Wand und Bodenplatte sorgen für Probleme

Während sich die Bausubstanz im entkernten Hauptgebäude als recht gut darstellt, tauchten im Mittelteil unschöne Überraschungen auf. So seien einige Balken in schlechtem Zustand. Sie sind aber nicht verantwortlich für die deutliche Kostenmehrung.

Die entfällt zu einem großen Teil auf die Westwand des mittleren Gebäudeteils. Sie war mit Holz verkleidet, es sammelte sich Feuchtigkeit und sie ist nicht zu retten. „Die Wand muss komplett ersetzt werden“, sagte Goldbachs Kollegin Simone Niedderer. Außerdem ist in dem Bereich auch keine Bodenplatte vorhanden. Diese muss neu eingebaut werden.

Im Sinne des Denkmalschutzes

Im Erd- und im ersten Obergeschoss des Mittelteils müsse sehr viel ausgetauscht werden, erklärte Niedderer. Für zusätzliche Kosten sind auch unerwartete Arbeiten im Garten verantwortlich – weil beispielsweise Schächte aufgetaucht sind. Auch ein Weg muss etwas verlegt werden.



Dass der Mittelbau in sehr schlechtem Zustand ist, sei bekannt gewesen, wunderte sich Fertl darüber, dass nun deswegen die Kosten so steigen. „Eine Ertüchtigung hatten wir schon geplant“, erklärte Goldbach. Dass aber eine komplette Wand erneuert werden muss und es bisher keine Bodenplatte gibt, damit hatte er nicht gerechnet.

Teurer werden auch die Fenster. Sie sollen wieder das ursprüngliche Format bekommen: größer und oben mit einem Bogen. Das sei auch im Sinne des Denkmalschutzes, betonte Goldbach. Die Stürze in den Mauern seien noch vorhanden.

Einmalige Chance für Miesbach

Was die Planer als positiv herausstellten, ist ein großer Saal im zweiten Obergeschoss des Mittelbaus. „Das ist ein wunderschöner Raum für die Stadt“, sagte Niedderer. „Die Nutzung ist mit dem Träger zu besprechen“, antwortete Bürgermeister Gerhard Braunmiller auf die Überlegung von Inge Jooß, diesen Raum auch für öffentliche Veranstaltungen ins Auge zu fassen.



„Man konnte nicht wissen, was zum Vorschein kommt“, sagte Manfred Burger. Der finanzielle Mehraufwand sei gut begründet. CSU-Sprecher Erhard Pohl verwies auf die in der Vergangenheit nur unzureichend ausgeführten Arbeiten. „Jetzt ist die einmalige Chance, das alles zu reparieren“, findet er. Insgesamt zeigte sich das Gremium angetan von den Arbeiten.

Neuer Zeitplan für ehemaliges Kloster

Fertig werden soll alles nun im Mai 2023 – statt wie ursprünglich geplant im September 2022. Wie Bürgermeister Braunmiller berichtete, habe die Verzögerung aber keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb der Kindertagesstätte. Ihm hätten die Leiterinnen bestätigt, dass es keine Probleme gebe, da die Neuaufnahmen eh für September 2023 geplant waren.



Architekt Christian Goldbach nannte einen positiven Aspekt der Verzögerung: Der Zeitpuffer biete die Möglichkeit, nicht jedes Angebot von Baufirmen annehmen zu müssen – und so weitere Preissteigerungen vermeiden zu können. Darauf hofft nämlich nicht nur Paul Fertl: Dass nun das Ende der Fahnenstange erreicht sei, wie es der SPD-Sprecher ausdrückte. ft