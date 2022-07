Thema Wolf: Klare Haltung bei Info-Veranstaltung in Miesbach

Von: Fridolin Thanner

Klare Haltung beim Vortrag in Miesbach: Marcel Züger aus der Schweiz warnt vor der Entwicklung eines Kulturwolfs. © Thanner

Miesbach – Das Thema Wolf treibt nicht nur Almbauern aktuell um. Bei einer Info-Veranstaltung in der Oberlandhalle in Miesbach gab es nun eine eindeutige Botschaft.

„Die Koexistenz ist ein Stück weit eine Mission impossible“, sagte Marcel Züger gleich zu Beginn. Der Wolfsexperte aus der Schweiz war jüngst in der Oberlandhalle in Miesbach zu Gast, um über den Wolf sowie die Weide- und Almwirtschaft zu referieren. Wie sehr das Thema bewegt, zeigte der große Andrang. In einer langen Schlange vor dem Eingang drängten die Besucher – Landwirte, Almbauern, Tierschützer, Lokalpolitiker – in die Halle.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatten Landkreis, Bauernverband und Tierschutzverein Tegernseer Tal mit weiteren Verbänden. Eine starke Botschaft nach oben schicken wollte Landrat Olaf von Löwis, der bei seiner Begrüßung auch eine klare Haltung zeigte. Er forderte eine Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfs. Auch Abschussgenehmigungen müssten erteilt werden können. „Wolfsrudelfreie Gebiete dürfen kein Tabu sein“, sprach er sich klar für ein europaweites Management aus. Bundes- und EU-Politik müssten handeln.

Sogar Bisons stehen auf Speiseplan

Dass nach Europarecht auch Almwiesen zu schützen sind, machte Josef Faas von der Unterren Naturschutzbehörde klar. Er sprach von einer Arche Noah für die Artenvielfalt, die durch die Almbauern erhalten werde. Hören diese auf, die Flächen zu bewirtschaften, würden diese zuwachsen. „Gerade die wertvollen Flächen gingen verloren“, sagte Faas.

Wie sehr die Almwirtschaft durch Wölfe bedroht ist, zeigte Zügers Vortrag. Der Biologe berichtete von einem schnellen Wachstum der Populationen überall, wo die Wölfe zurückgekommen sind. Aus der Erfahrung in seiner Heimat Graubünden, wo sich 1995 wieder der erste Wolf ansiedelte, zeigte er die Entwicklung auf – und die Schwierigkeiten mit den Raubtieren, die sich ausschließlich von Fleisch – drei Kilo pro Tag – ernähren. Rein rechnerisch frisst ein Rudel – fünf bis zehn Tiere – die Masse von 250 Hirschen im Jahr. Wobei auf dem Speiseplan alles von kleinen Nagern über Schafe und Kühe bis zu Pferden und sogar Bisons steht.

Geschätzt 17.000 Wölfe in Festlandeuropa

Schutzzäune – das habe die Erfahrung gezeigt – seien gegen die anpassungs- und lernfähigen Wölfe nur begrenzt nützlich – ebenso Herdenschutzhunde. Sie würden sogar selbst Beute, wenn sie nicht in ebenbürtiger Zahl dem Wolfsrudel gegenüberstehen. Die entsprechend gezüchteten und trainierten Hunde könnten außerdem zur Gefahr für Wanderer werden, weil sie nicht zwischen Mensch und Wolf unterscheiden, sondern ihr Revier und die Herde gegen jeden Eindringling verteidigen.

Für Züger ist das große Problem die Habituierung, dass der schützenswerte wilde Wolf sich zum Kulturwolf entwickelt, einem Tier, das keinen Grund hat, Menschen zu meiden. Deshalb prophezeit Züger: „Die Laissez-faire-Politik läuft auf die Wiederausrottung des Wolfs hinaus.“ Mit geschätzt 17.000 Exemplaren in Festlandeuropa sei die Art nicht mehr gefährdet, meint der Experte. Er fordert konsequentes Handeln, umfangreiches Monitoring und eine Bestandsobergrenze. Am Ende gehöre der kalkulierte Tod zum Leben jedes Raubtiers, das Risiko, selbst getötet zu werden. Auch da betrete der Wolf das falsche Territorium. ft