Verbuschung der Almen soll durch nichtkommerzielle Tierhöfe vorgebeugt werden

Demonstration gegen Tiermisshandlung / Ziel veganer Ökolandbau

Die gefilmten Szenen der Kälbermisshandlung nachgestellt: Peta-Aktivisten demonstrierten auf dem Gelände des Zuchtverbandes Miesbach gegen Tierhaltung und Tierhandel. © Martina Fischer

Miesbach – Auf die Anzeige folgte eine Demo. Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta haben sich am Montag vor dem Zuchtverband positioniert.

„Tiere sind keine Ware“ war auf den Schildern zu lesen, ebenso „Zuchtverband Miesbach misshandelt Tierkinder“ und „Tierwohl in BY: Anbindehaltung & verprügelte Kälber“. 25 Peta-Aktivisten hatten sich an der Zufahrt des Miesbacher Zuchtverbandsgeländes an der Bundesstraße eingefunden. Sie demonstrierten gegen Tierhaltung und -vermarktung. Sie fordern eine Umstellung der Landwirtschaft auf veganen Ökolandbau. Im Vorfeld der Aktion hatte die Tierrechtsorganisation Anzeige gegen den Zuchtverband für oberbayerisches Alpenfleckvieh gestellt. Basis dafür war Videomaterial, das Peta zugespielt wurde und die Misshandlung von Kälbern während Auktionen zeigt. RTL sendete darüber einen Beitrag (Wir haben berichtet).

Wie immer setzte Peta bei der Demonstration auch auf visuelle Elemente - in diesem Fall mit einem als Landwirt verkleideten Aktivisten. Der trat in Karohemd und blauer Latzhose immer wieder auf eine am Boden liegende Kälber­attrappe und verbog ihr den Schwanz. Zu sehen war auch eine als Kuh bemalte Demonstrantin.

Peta ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen

Warum jedoch eine Demo an einem Platz mit wenig Publikumsverkehr an einer Schnellstraße? „Hier ist der Ort des Geschehens und es ist uns wichtig, ein Zeichen zu setzen“, erklärte Scarlett Treml, Petas Fachreferentin für Tiere in der Agrarindustrie. Zudem sei dies die erste Demonstration gegen den Zuchtverband. Es müsse aber nicht die letzte sein.



Dem Verband wirft Peta Tiermisshandlung vor. Diese sei auf heimlich gedrehten Videoaufnahmen von Kälberauktionen wiederholt zu sehen. Allgemein argumentiert man bei Peta, dass das Trinken von Muttermilch einer anderen Spezies unnatürlich sei. Tierhaltung mit Hinblick auf den kommerziellen Nutzen betrachtet die Organisation als Ausbeutung und sieht laut Treml nur ein mögliches Agrarziel: veganen Ökolandbau.

Verbuschung der Almen soll durch nichtkommerzielle Tierhöfe vorgebeugt werden

Wie stellt man sich bei Peta dann die zukünftige Landwirtschaft im Oberland vor, wo ja Getreideanbau in weiten Teilen keine Option ist? „Mikroalgen“, war eine schnelle Antwort Tremls. Die Almen für ihre Biodiversität mit vielfältiger Flora von Verbuschung freizuhalten sieht sie ebenfalls als problemlos möglich an. Dort sollen nichtkommerzielle Tierhöfe entstehen. Finanzieren könne man diese über den Agrarhaushalt.



Die Demonstration auf dem Gelände des Miesbacher Zuchtverbands verlief ohne Zwischenfälle. Mal zückte ein Aktivist ein Megaphon, um die Vorwürfe Petas gegen den Verband zu proklamieren. Ein hereinfahrender Tiertransporter wurde gefilmt, die Demonstrierenden mehrfach für unterschiedliche Fotooptionen positioniert. Bisweilen hupten Autofahrer von der Bundesstraße her die Aktivisten an, die ihre Kundgebung eine Stunde lang durchführten. maf

Bereits im Juli demonstrierten Peta-Mitglieder vor dem Rottacher Seeforum gegen die Anbindehaltung von Rindern im Landkreis Miesbach. Auch hier griffen sie auf ihre gewohnte Taktik „Visuelle Elemente“ zurück. Ein als Stier verkleideter Mann war damals mit einer Eisenkette an einem Pfahl gebunden. sw

Leserbrief „Vorwurf gegen Bauern und Amtstierärzte“ Zu „Anzeige gegen Zuchtverband“ in Das Gelbe Blatt vom 5. August: „Ob das dieselben Bauern sind, die ansonsten gegen den Wolf hetzen? Sind es die, die behaupten, der Wolf sei eine Bestie, obwohl sie selbst es sind, die Tieren Gewalt und Leid antun? Angesichts der Fotos vom brutalen Umgang mit den verängstigten Kälbern, stellt sich die Frage, wer da den Bauern glauben soll, dass der Wolf nur deshalb weg muss, weil man um das Wohl der Nutztiere besorgt sei. Und dann auch noch zu feige zuzugeben, dass es Erwachsene waren, die die Kälber misshandelt haben.

So behauptet der Miesbacher Zuchtverband, dies wären Kinder gewesen. Dabei erkennt man trotz der gepixelten Gesichter auf den Fotos bereits an der Statur und den Handschuhen, dass es Erwachsene waren. Und von wegen, dass das Treten der Kälber keine übliche Praxis sei. Das ist sie schon seit mindestens 50 Jahren. Schon damals wurden Kälber beim Ver- oder Abladen von Bauern und Viehhändlern getreten. Der Elektroschocker zum Treiben war Standard. Teilweise wurden die Kälber vom zweiten Deck des Transporters einfach runter geworfen. Ich war damals ein Kind, als ich das sah. Auf meine entsetzte Frage, ob sich da die Kälber nichts brechen können, bekam ich von einem grinsenden Bauern die Antwort, dass die jungen Tiere noch weiche Knochen hätten, weswegen man sie ruhig runter werfen könne. Erschreckend auch, dass wieder einmal mutige Tierschützer das Tierleid aufgedeckt haben und nicht die Amtsveterinäre, die laut Pressebericht ständig zugegen waren. Amtstierärzte müssen Tierschutzdelikte feststellen und anzeigen, was aber hier nicht geschah.

Warum also hat Peta nicht auch Anzeige gegen die betreffenden Amtstierärzte erstattet?“

Verena Wendt, Weilheim Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung vor.