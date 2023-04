Brauchtum auch in Rottach-Egern, Finsterwald und Neuhaus

Landkreis Miesbach: Neun Orte stellen Maibaum auf

Von: Sabrina Winklmaier

Bei strahlendem Sonnenschein stellten die Miesbacher 2019 ihren Maibaum auf. Auch dort wird der Baum traditionell noch mit Schwalben aufgerichtet. © Sandra Hefft

Landkreis – Miesbach Traditionell am 1. Mai werden im Landkreis Miesbach wieder viele Ortschaften einen Maibaum auf. Neun sind es heuer.

Das Maibaumaufstellen geht angeblich auf eine germanische Tradition zurück. Im Landkreis Miesbach ist dieses Brauchtum nicht mehr wegzudenken und so feiern am 1. Mai wieder einige Ortschaften und Gemeinden das Maibaumaufstellen. In der Regel wird der bemalte und geschmückte Baum alle vier Jahre neu in die Höhe gebracht. Zuvor wurde der Mast meistens einen Monat lang ununterbrochen von den örtlichen Vereinen bewacht, um ja nicht gestohlen zu werden.

Insgesamt neun Mal werden am Montag (1. Mai) die weiß-blauen, meist knapp 30 Meter hohen Stangen aufgerichtet. Meistens noch mit der Hilfe von sogenannten Schwalben, zwei langen Holzlatten, die am oberen Ende verbunden sind. Damit wird der Maibaum dann Stück für Stück unter Hilfe von viel „Irxenschmalz“, also (Mannes-)kraft, in die Vertikale gestemmt.

Maibäume in Wettlkam, Großhartpenning, Irschenberg

Im Otterfinger Ortsteil Wettlkam übernimmt der Burschenverein die schweißtreibende Aufgabe des Aufstellens. Los geht‘s hier um 10 Uhr an der Filialkirche Heilig Kreuz. Etwas weiter südlich im Landkreis feiert der Trachtenverein Großhartpenning sein Maibaumfest. Beginn ist ebenfalls um 10 Uhr. Im östlichen Landkreis richten die Irschenberger Trachtler ihr weiß-blaues Stangerl auf dem Dorfplatz auf. Zudem darf man sich auf einen Auftritt der Kinderplattler und die Irschenberger Musi freuen. Auch hier geht das Spektakel im 10 Uhr los. Ebenso in Frauenried bei Irschenberg.

Aufstellen in Hausham, Fischbachau und Bayrischzell

Fährt man ins Schlierach- und Leitzachtal, kann man sich ab 9 Uhr auf das Aufstellen in Hausham am Bahnhofsplatz freuen. Die Plattlergruppe des Trachtenvereins zeigt nach dem Aufstellen ihr tänzerisches Können. Wer gleich den nächsten Maibaum sehen will, fährt nach Fischbachau. Dort stellen die Trachtler ihren Baum ab 13 Uhr vorm Gasthof zur Post auf. Der südlichste Baum im Landkreis Miesbach wird dieses Jahr in der Gemeinde Bayrischzell aufgerichtet. Hier stellt der älteste Trachtenverein (gegründet 1883) den weiß-blauen Masten ab 12 Uhr auf, wer abends immer noch nicht genug vom bayerischen Brauchtum hat, kann ab 18 Uhr im Klosterhof zur Post beim „Tanz in den Mai“ feiern.



Brauchtum auch in Rottach-Egern, Finsterwald und Neuhaus

Auch zwei Talgemeinden stellen am Montag ihre Maibäume auf: Der Trachtenverein D‘Wallberger Rottach-Egern lädt ab circa 8.30 Uhr am Café Angermaier ein, musikalisch werden sie ab Mittag von der Rottacher Tanzl­musi begleitet. Im Gmunder Ortsteil Finsterwald geht das Aufstellen um 9 Uhr los, Musik und Frühschoppen gibt es ab 11 Uhr. Wer es richtig altmodisch mag, der geht ins Markus Wasmeier Museum nach Schliersee. Zwischen historischen Bauernhäusern wird dort ab 11.30 Uhr der Maibaum aufgestellt.

Howto: Das Stehlen des Maibaums Um ordentlich einen Maibaum zu klauen, gilt es einige Regeln zu beachten: Ein Baum gilt erst dann als erfolgreich gestohlen, wenn er die heimische Ortsgrenze (in der Regel das Ortsschild) gänzlich passiert hat. Die beste Uhrzeit zum Stehlen ist übrigens zwischen 3 und 4 Uhr nachts, dann lässt die Aufmerksamkeit der Maibaumwache meistens etwas nach. Zudem muss er noch ohne Baumschmuck sein. Der Maibaum darf dann weder aufgestellt noch beschädigt werden. Zurück gibt‘s das Stangerl dann nur gegen eine Auslöse, meistens eine Brotzeit und ein paar Kästen Bier, das liegt im Verhandlungsgeschick der beiden Parteien.