Trauer: SeelenSport stärkt Körper und Seele – Kurs in Hausham

Von: Sandra Hefft

„Hat mich grundlegend verändert“: Sabine Storm hat mit SeelenSport einen Zugang zur eigenen Trauer gefunden. © privat

Landkreis – Sabine Storm hilft Trauernden, mit Gefühlen, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen einhergehen, umzugehen. Ein Werkzeug ist der SeelenSport.



Der Valentinstag, der Tag der Liebenden, steht vor der Tür. Und mit ihm die Allgegenwärtigkeit von Herzchen, Blumensträußen und Liebesschwüren. Eine nette Gelegenheit, dem Partner und den Menschen, die einem besonders nahe stehen, zusätzliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Doch was, wenn Kopf und Herz von der Trauer um einen geliebten Menschen eingenommen sind? Eine Möglichkeit, mit der Trauer umzugehen, ist der SeelenSport. Was das ist, erklärt die zertifizierte Trauerbegleiterin Sabine Storm.

Frau Storm, wie sind Sie auf den SeelenSport aufmerksam geworden?

Sabine Storm: „Ich war selbst Klientin bei Katrin Biber (Gründerin von SeelenSport, Anm. d. Red.), nachdem ich 2017 meinen Vater verloren hatte. Die Trauer hat mich damals komplett überrollt. Ich war körperlich sehr geschwächt und bin in vielen Bereichen des Alltags nicht mehr zurechtgekommen. Ich habe nach etwas gesucht, das mir Schutz schenkt und mich stärkt. Dann habe ich den SeelenSport entdeckt und das hat mich angesprochen. Daraufhin habe ich mit Katrin Biber gearbeitet und das hat mich grundlegend verändert – körperlich wie seelisch.“

Was passiert beim SeelenSport?



Storm: „Die Einheiten orientieren sich an den Gefühlen, die die Trauer mit sich bringt. Im SeelenSport-Kurs stelle ich in jeder Stunde unterschiedliche Gefühlskategorien vor. Das sind zum Beispiel Traurigkeit und Wut, aber auch Freude. Wir sprechen über die Gefühle und wo sie im Körper stattfinden. Es ist wichtig, diese Gefühle überhaupt bewusst wahrzunehmen. Passend zur Kategorie machen wir Übungen aus Sportarten wie Yoga, Pilates, aber auch Kickboxen. Die Übungen sollen die Gefühle zum Ausdruck bringen. Wir stärken unseren Körper und damit auch unsere Seele. Wir schauen auf belastende, aber auch auf stärkende Gefühle. Dabei ist es übrigens kein Muss, über die Gefühle zu reden. Mancher will das nicht, und das ist okay. Und wenn sich ein bestimmtes Gefühl nicht einstellt, hatte man zumindest ein gutes Workout. “

Ist SeelenSport auch für bisherige Sportmuffel, Ältere und Menschen mit Behinderung geeignet?



Storm: „SeelenSport ist grundsätzlich für alle geeignet, denn jede Übung kann auch abgeschwächt ausgeführt werden. Ich selbst war vorher auch total unsportlich. Es geht nicht um Leistung oder Perfektion. Wir können immer individuell schauen, wie gut jemand trainiert ist und die Übung anpassen. Die Menschen sollen mit dem Sport eine Hilfestellung an die Hand bekommen, wie sie mit ihren Gefühlen im Alltag umgehen können. Die Übungen sind ganz leicht auch zu Hause nachzumachen.“

Sie geben den Trauernden Affirmationen an die Hand. Was ist das?

Storm: „Das sind Sätze, die die Seele stärken, vergleichbar mit Glaubenssätzen. Leider sind solche Glaubenssätze in uns oft negativ, zum Beispiel: ,Ich muss etwas leisten.‘ Affirmationen hingegen sind positiv und sollen bestärken. Ein Beispiel ist: ‚Ich bin wertvoll.‘ Sie helfen auch dabei, Gefühle anzuerkennen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Trauern nicht das Problem, sondern die Lösung ist.“

Inwiefern?

Storm: „Wenn wir trauern, erkennen wir den Verlust an. Wir öffnen uns für die Gefühle, die da sind und nehmen die Trauer an. Sie darf Teil des Lebens bleiben. Wir verleugnen ja auch die Liebe nicht. Und Trauer ist Liebe, die Ausdruck sucht. Das ist keine Krankheit, da gibt es nichts zu therapieren. Gefühle dürfen da sein. Das Problem ist: Wer keinen guten Zugang zu seinen Gefühlen hat, frisst sie eher in sich hinein. Das kann sich in körperlichen Beschwerden äußern. Bei den Übungen können die Klienten Affirmationen sagen, wie: ‘Meine Trauer ist okay und richtig.‘ So können sie sich Liebe und Aufmerksamkeit schenken.“

Leider ist ja nicht immer SeelenSport. Was hat Ihnen im Alltag geholfen?

Storm: „Ich habe viele Podcasts gehört und Bücher zum Thema gelesen. Und es hat mir geholfen, wieder kreativ zu werden. Ich habe mit Ausmalbüchern für Erwachsene angefangen... (lacht). Aber auch die Natur hilft. Wichtig ist, dass man das tut, was gut für einen selbst ist. Egal, was andere sagen. Trauer ist sehr individuell. Und wenn du lachen möchtest, lache. Egal, was die Nachbarn sagen.“

Am Dienstag ist Valentinstag. Haben Sie Tipps für Trauernde an diesem vielleicht besonders fordernden Tag?

Storm: „Ich rufe auf zu gesundem, selbstfürsorglichem Egoismus. Es ist wichtig, sich abzugrenzen. An solchen Tagen, wie auch zum Beispiel an Geburtstagen und an Weihnachten, ist Traurigkeit vollkommen okay. Genauso wie Freude oder Wut – egal welches Gefühl da ist, man darf sie anerkennen und annehmen. Es ist völlig okay, sich am Valentinstag einzusperren, wenn man gerade keine verliebten Pärchen ertragen kann. Eine weitere Möglichkeit ist, sich ein eigenes Valentinstagsritual zu schaffen. Nur weil jemand gestorben ist, heißt das nicht, dass derjenige auch im Herzen weg ist. Man könnte ans Grab gehen und etwas zum Valentinstag mitbringen. Oder man geht an einen Ort, den man mit dem anderen verbindet. Dort kann man bewusst die Liebe spüren. Und die Liebe bleibt. Davon bin ich fest überzeugt.“

SeelenSport in Hausham Sabine Storm bietet ab Dienstag, 7. März, von 17 bis 18.30 Uhr SeelenSport an der vhs in Hausham an (Kursnummer 231-43150). Die acht Termine im Gymnastikraum an der Schlierseer Straße 16 kosten 68 Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule Oberland. Weitere Infos zu Sabine Storm gibt es auf ihrer Homepage.