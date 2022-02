Diese drei großen Veranstaltungen sind 2022 in Schliersee geplant

Teilen

Der Schliersee Lauf und Walk steht 2022 wieder im Kalender. Heuer gibt es die zehnte Auflage. © Weber

Schliersee – Trotz Corona plant Schliersee wenigstens drei große Freiluftveranstaltungen im Sommer 2022: Alpentriathlon, Schliersee Lauf und Walk sowie Gartenzauber.

In Schliersee sind für Sommer 2022 drei große Veranstaltungen geplant: der Schliersee Lauf und Walk, der Gartenzauber und der Alpentriathlon. Diese sind nicht nur für Gäste gedacht, sondern auch für Einheimische und sollen die ganze Region stärken.



„Der Haupt- und Werkausschuss in Schliersee ist sehr touristisch geprägt“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer in der jüngsten Sitzung in der Vitalwelt. Aber er machte deutlich, dass die Gäste-Information nicht nur für Besucher arbeite, die in Schliersee übernachten: „Veranstaltungen wie der Triathlon, der Schliersee-Lauf oder der Gartenzauber sind nicht nur für Gäste, sondern auch für unsere Bürger und die Region.“ Vor allem Kinder und Jugendliche freuen sich auf die Sportwettkämpfe.

Alpentriathlon 2022 wieder Bundesliga

Kuramtsleiter Mathias Schrön präsentierte dem Gremium die geplanten Veranstaltungen. „Wir sind wieder Bundesliga“, sagte er stolz. Tatsächlich hat es Schliersee geschafft, mit dem Alpentriathlon wieder zur Bundesliga zu gehören und einer von fünf Wettkampforten zu sein neben Hannover, Berlin, Nürnberg und dem Kraichgau.

Schliersee steht am 17. Juni im Kalender, dann mit neuem Veranstalter. Der bisherige Partner „Plan B“ litt in der Pandemie-Zeit sehr und kann nicht weitermachen, half aber bei der Suche nach einem neuen Partner. Der Vertrag mit der Deutschen Triathlon-Union wird zeitnah unterschrieben.

10. Schliersee Lauf und Walk im Mai

„Die Bundesliga wird nahezu weltweit übertragen – das macht uns Freude“, sagte Bürgermeister Schnitzenbaumer und betonte zugleich: „Es geht uns nicht nur um Marketing, es geht uns auch um die lokalen und regionalen Sportler.“ Dabei nannte er den Schlierseer Skiclub als großen Unterstützer des Alpentriathlons.

Im Mai findet das Jubiläum einer weiteren beliebten Laufveranstaltung in Schliersee statt. Zum zehnten Mal starten bis zu 2.000 Sportler beim Schliersee Lauf und Walk mit Veranstalter Flowmotion. „1.100 Anmeldungen sind Stand heute bereits eingegangen“, berichtete Schrön.

Schlierseer Gartenzauber für 2022 geplant

Am 21. Mai stehen drei Streckenlängen – 7,5, 10 und 21,1 Kilometer – zur Wahl. Start und Ziel für alle Läufe ist an der Vitalwelt. Auch die beliebten Kinder- und Jugendläufe sollen 2022 wieder stattfinden. 2021 musste das Rennen pandemie-bedingt komplett abgesagt werden. 2020 wurde der Schliersee Lauf und Walk verschoben, aber im Herbst mit einem umfangreichen Hygienekonzept umgesetzt.

Veranstalter Florian Hornsteiner und die Gemeinde haben dieses Jahr das Motto „Nachhaltig hinbewegen“ gewählt. Bei 10 Prozent der Anmeldungen wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gleich ein BRB-Ticket dazu zu buchen.

BR-Gartenexperte Andreas Modery moderiert

Auch der Schlierseer Gartenzauber soll 2022 wieder stattfinden. Vom 26. bis 29. Mai wird der Kurpark in ein Paradies der Gartengestaltung verwandelt. Reiner Pertl, Vorstand des örtlichen Gartenbauvereins und Mitveranstalter, hatte diese Veranstaltung 2016 angeregt und freut sich, dass sie gerade wieder gedeiht. Erste Zusagen von Sponsoren seien bereits fix. „Wir haben das Geld, das wir brauchen“, berichtete er. Es ist ein umfangreiches Programm geplant.

BR-Gartenexperte Andreas Modery werde wie in den vergangenen Jahren die Moderation übernehmen. Es soll wieder attraktive Fachvorträge, eine Aktionsbühne und 50 Stände rund um das Thema Garten geben. An einem Konzept für eine Gartenmeisterschaft werde laut Pertl noch gearbeitet. Ein Wunsch ist, auch die Schlierseer Schule einzubinden. „Es soll sich wirklich wieder nur um Garten drehen“, versprach Pertl. jw