Übernachten im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum in Schliersee?

Kann man hier im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum in Schliersee bald übernachten?

Schliersee – Das Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum wächst immer weiter. Das ist so geplant. Die neue Idee, dort auch zu übernachten, sieht der Gemeinderat jedoch kritisch.

In der jüngsten Sitzung des Schlierseer Gemeinderats im Bürgersaal im Heimatmuseum stand die Änderung des Bebauungsplans des Markus-Wasmeier-Freilichtmuseums auf der Tagesordnung. Planer Johannes Wegmann stellte das Vorhaben dem Gremium vor. Die Gemeinderäte wollten jedoch nicht gleich entscheiden.



Geplant ist, den Bebauungsplan „Markus Wasmeier Freilichtmuseum“ zu aktualisieren. Dabei geht es im Wesentlichen um drei Punkte: die Parkplatzordnung, neue Baufenster für einen neuen Hof und ein Lager sowie Übernachtungsmöglichkeiten.

Hof aus dem 17. Jahrhundert geplant

„Das eine ist die Neuordnung des Verkehrsknotens am Bahnübergang“, berichtete Planer Johannes Wegmann den Schlierseer Gemeinderäten. Weiter sollen die Baufelder innerhalb des Museums vergrößert und die verschiedenen Biotope gesichert werden. Eine Mühle soll am See neu entstehen und ein Hof aus dem 17. Jahrhundert jenseits der Winterstube am Fuß des Hangs errichtet werden.

Wegmann spricht aber noch von Zukunftsmusik: „Der Hof ist in einem sehr schlechten Zustand und es beginnt gerade erst der Dialog.“ Aber wenn der Hof transferiert werden könnte, sei das baukulturell eine Sensation. Begleitet wird das Vorhaben vom Landesamt für Denkmalpflege und Kreisbaumeister Christian Boiger.

Parkplätze für Mitarbeiter nötig

Als weiteren Punkt nannte Wegmann die Lagerflächen und Mitarbeiterparkplätze am Dr.-Brodführer-Weg. „Zu Spitzenzeiten hat das Museum 90 Mitarbeiter, die natürlich auch Parkplätze brauchen“, sagte er. Ziel soll auch sein, die Anzahl der Con­tainer auf der Lagerfläche zu verringern oder entsprechend einzuhausen. Zusätzlich soll die grundsätzliche Möglichkeit für eine untergeordnete Übernachtungsmöglichkeit mit ständig wechselnder Belegung eingetragen werden.

Die Gemeinderäte hätten aber laut Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer immer die Möglichkeit, bei der jeweiligen Baugenehmigung mitzureden. „Übernachtungen in einem musealen Gebäude kann ich mir überhaupt nicht vorstellen“, eröffnete Gerhard Waas (Grüne) die emotionale Debatte.

Kritik an Vorhaben im Museum

Leonhard Markhauser (CSU) ist der Antrag zu schwammig. „Das müsste man enger gestalten, damit wir mehr mitwirken können“, sagte er. Für Max Leitner (Die Schlierseer) soll das Freilichtmuseum Museum bleiben. Er sprach sich deutlich gegen Übernachtungsmöglichkeiten aus.

Weil Franz Schnitzenbaumer gesehen hat, wie sich das Museum in den vergangenen 15 Jahren entwickelt hat, teilte er die Angst vor Übernachtungsmöglichkeiten nicht. Außerdem finde dort einiges statt. „Es ist ein belebtes Museum“, sagte er. Der Betrieb ist laut Bürgermeister ein Aushängeschild für Schliersee.

Markus Wasmeier soll Gemeinderat berichten

Sibylle Strack-Zimmermann (Grüne) konnte die Widerstände im Gremium überhaupt nicht verstehen, da im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum alles zurückhaltend und mit Geschmack gemacht werde. „Wir sollten ihn viel mehr unterstützen, als ihm Prügel zwischen die Beine zu schmeißen“, sagte sie.

Florian Reinthaler (CSU) löste die Situation schließlich, indem er den Antrag stellte, die Entscheidung auf die nächste Sitzung zu vertagen. Markus Wasmeier solle bestenfalls persönlich dabei sein und vorstellen, was er genau vorhabe. Die Schlierseer Gemeinderäte stimmten mit drei Gegenstimmen zu. jw