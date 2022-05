Viel Unterstützung im Helferkreis für Ukraine-Flüchtlinge in Fischbachau

Von: Fridolin Thanner

In Fischbachau hat sich schnell ein Helferkreis für Flüchtlinge aus der Ukraine zusammengefunden. © GB

Fischbachau – In Fischbachau hat sich ein Helferkreis gegründet, um Ukraine-Geflüchtete bei der Ankunft willkommen zu heißen. Jeder kann mitmachen.

Leitzachtaler helfen zam. Für viele ist das nicht nur einfach so gesagt. Sie packen mit an. So hat sich in Fischbachau schnell ein Helferkreis gefunden, als nach Kriegsbeginn die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Miesbach ankamen. Viele Familien wurden im Gemeindebereich aufgenommen. Zuletzt waren es 68 Menschen, die privat in Fischbachau und den Ortsteilen untergekommen sind.

Seit den ersten Ankünften hat sich viel getan. Schon Ende März trafen sich Gastfamilien, Nachbarschaftshilfe, Caritas, AWO und der Landkreis-Integrationsbeauftragte Max Niedermeier zum ersten Mal. Inzwischen finden wöchentlich mittwochs, um 18 Uhr, Treffen des Helferkreises im Klostersaal statt, den die Gemeinde zur Verfügung stellt.

Gabi Aicher und Horst Koller haben die Koordination übernommen. Ihnen ist es gelungen, Deutschkurse und Spendensammlungen zu organisieren. Zudem betreuen sie selbst drei Familien – insgesamt 25 Geflüchtete – in Birkenstein, helfen bei Behördengängen, Arztbesuchen und Einkaufsfahrten – genauso wie die weiteren Engagierten des Helferkreises.

Wer ebenfalls mithelfen möchte, findet unter ukrainehilfefischbachau.blogspot.com alle Infos dazu. Auf der Internetseite ist auch zu sehen, was die Leitzachtaler bisher schon alles geleistet haben:

Dazu gehört, dass Fahr- und Laufräder, die über den Flohmarkt des TV Miesbach zu bekommen waren, von Eva-Maria Stein und Manfred Köberlein verkehrstauglich gemacht wurden.

Der Elternbeirat der Elbacher Grundschule hat schon vor den Osterferien Schulmaterial und Sportkleidung gesammelt.

Rektor Michael Hutzl bat um Schulbegleiter und Sprachpaten.

Auch für die Mittelschule Fischbachau wurden Schulbegleiter organisiert.

Im Kindergarten „Wilde Wiese“ in Hundham wurde schnell und unkompliziert in einem freien Gruppenraum eine internationale Spielgruppe initiiert, die sich an zwei Vormittagen in der Woche trifft.

Die Sportfreunde Fischbachau und der SC Wörnsmühl haben Unterstützung bei der Integration der Kinder und Jugendlichen angeboten.

Geschäfte spendeten Lebensmittel.

Für Sachspenden steht ein Lagerraum in der Alten Bergmühle zur Verfügung.

Gesucht wird in Fischbachau wie im gesamten Landkreis dringend Wohnraum.

Der Helferkreis ist mit seinen Projekten und der Arbeit auch in den sozialen Medien präsent. Dort verwaltet Regina Steinberger Statusmeldungen und bringt Anfragen sowie Informationen zusammen. Zu finden ist das unter #leitzachtalerhelfenzam. ft