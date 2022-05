Kunst für den Frieden: 210 Bilder von Schülern in Miesbach zu sehen

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Florian Gasteiger, Barbara Gerbl und Lisa Mayerhofer (v.l.) hängten die Friedensbilder in Miesbach auf. © GB

Miesbach – Der Ukraine-Krieg beschäftigt auch die Schüler in Miesbach. 210 von ihnen haben ihre Gedanken dazu nun in Kunst verarbeitet.

Die Stadt Miesbach ist wieder um ein wenig Kunst reicher – und zwar um eine Vielzahl ganz besonderer Werke. Entstanden sind die Bilder in Schulen und stellen ein starkes Zeichen für Frieden dar. Seit Kurzem sind sie an den Sportplätzen der Schulen zu sehen.



Kunstpädagogin Barbara Gerbl bot in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt mit dem Projekt „Kunst für den Frieden“ eine Möglichkeit, Gefühle zum Weltgeschehen zum Ausdruck zu bringen. Entstanden ist ein Sammelsurium an Emotionen auf 210 Bildern für den Frieden.

Beteiligt haben sich an der Aktion Schüler der Grund- und Mittelschule, des Gymnasiums und der Realschule. Mit Finger- und Acrylfarben, Tusche, Kreide und vielem mehr ließen die Schüler ihren Gedanken zum Thema Krieg freien Lauf. In Kleingruppen schufen die Kinder gemeinsam ein Bild.

Das Projekt stand also ganzheitlich unter dem Motto: „Lass uns gemeinsam dem Wunsch nach Frieden Farbe, Schrift und Form geben und den Wunsch nach Frieden sichtbar machen“. Aktueller Anlass war der Kriegsbeginn in der Ukraine. Die Aktion steht jedoch für Weltfrieden.

Die fertigen Motive wurden auf wetterfeste Hohlkammerplatten gedruckt und hängen nun an den Zäunen der jeweiligen Sportplätze an den Schulen. Weitere Exemplare am Zaun bei der evangelischen Kirche werden folgen. ft