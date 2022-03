Landkreis Miesbach erwartet Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine

Ukrainische Flüchtlinge warten in einer Menschenmenge am polnischen Grenzübergang Medyka auf den Transport in ein sicheres Aufnahmeland. © picture alliance/dpa

Landkreis – Knapp 300 Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits im Landkreis Miesbach eingetroffen. Hunderte weitere werden erwartet.

268 Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits im Landkreis Miesbach registriert und am Wochenende (12./13. März) kommen mindestens noch einmal etwa 100 hinzu: Dem Landratsamt wurde am Freitag – wie schon am Sonntag (6. März) – angekündigt, dass Freitag und Samstag je ein Bus mit etwa 50 Geflüchteten im Landkreis Miesbach ankommen werde.

„Sicher ist das erst, wenn der Anruf kommt, dass der Bus in München losgefahren ist“, erklärt Sprecherin Sophie-Marie Stadler. „Genaue Personenzahl und auch Zusammensetzung der Busse sind aber auch dann noch nicht bekannt, was die Vorbereitung der Mitarbeiter des Landratsamtes bis zum Schluss spannend bleiben lässt.“

Auf Corona getestet

Ist der Bus erst einmal angekommen, werden die Geflüchteten von Mitarbeitern des Landratsamtes und Ehrenamtlichen des BRK auf das Coronavirus getestet und registriert. Anschließend können die Geflüchteten in einer der vorbereiteten Erstanlaufstellen zur Ruhe kommen. Natürlich werden sie dort auch verpflegt.

Inzwischen befinden sich mehrere Erstanlaufstellen in der Vorbereitungsphase. Am Wochenende werden weitere Turnhallen von Ehrenamtlichen der Blaulichtorganisationen besichtigt und vorbereitet. Der Fokus liegt auf den Landkreis-Turnhallen, aber es ist wahrscheinlich, dass weitere Turnhallen oder andere größere Liegenschaften vorbereitet werden müssen.

Hunderte Ukraine-Flüchtlinge erwartet

Für kommende Woche sind mindestens weitere 150 Geflüchtete angekündigt. Über die Buszuweisungen hinaus erreichen das Landratsamt täglich individuell reisende Geflüchtete aus der Ukraine, die untergebracht und versorgt werden müssen. Der Ukraine-Krisenstab stellt sich also auf eine mittlere dreistellige Zahl an Geflüchteten alleine in der kommenden Woche ein.

Die Geflüchteten, die am späten Sonntagabend (6. März) in zwei Unterkünften in der Gemeinde Kreuth untergebracht wurden, werden vom Hotelier, seinen Mitarbeitern, dem Bürgermeister und seinem Team sowie der Unterkunftsverwaltung im Landratsamt, der Ehrenamtskoordination der Caritas und vielen Freiwilligen bestens versorgt.

600 Angebote für Unterkunft

„Inzwischen wurden etwa 600 Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine von Landkreisbürgern gemeldet, wobei diese Zahl nicht als absolut zu betrachten ist, weil auch einige Angebote gemeldet wurden, die nur für sehr kurze Zeit zur Verfügung stünden oder die nicht geeignet sind zur Unterbringung“, erklärt Sophie-Marie Stadler. „Eine Vielzahl der Angebote ist jedoch sehr aussichtsreich und die Mitarbeiter des Landratsamtes sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Landkreisbürger.“ Mit vielen Anbietern sei bereits Kontakt aufgenommen worden.

Geflüchtete bekommen in den Erstanlaufstellen erst für einige Tage einen sicheren Zufluchtsort, um zur Ruhe zu kommen, sich zu sortieren, das Nötigste zu organisieren und sich auch Gedanken über den weiteren Verbleib zu machen. Parallel dazu startet im Landratsamt die Unterkunftsvermittlung aus den Angeboten der Landkreisbürger. „Noch ist nicht absehbar, wie die Unterkunftsangebote und die Bedürfnisse der Geflüchteten zusammenpassen werden, weil noch völlig ungesichert ist, welche Personen beziehungsweise Familienkonstellationen ankommen werden und wie deren aufenthaltsrechtlicher Status sein wird“, erklärt die Sprecherin.

Landrat zeigt sich optimistisch

Noch sei vieles ungeklärt, aber die Mitarbeiter des Landratsamtes geben das Möglichste, um sich so gut es geht auf alle Eventualitäten vorzubereiten und Geflüchteten aus der Ukraine einen sicheren Zufluchtsort im Landkreis zu bieten.

„Mein Team ist der Wahnsinn“, sagt Landrat Olaf von Löwis. Er hat diese Woche die spontan eingerichtete Unterkunftsvermittlung besucht und sich dort vom Fortschritt überzeugt. „Auch wenn es noch so viele Unsicherheiten gibt: Bei dieser Welle an Hilfsbereitschaft in unserem Landkreis und bei so einem motivierten Team im Landratsamt und bei allen Helfern – da sind wir bestens gerüstet.“ ksl