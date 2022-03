Karl Bär will unbürokratisches Handeln

Ukraine-Krieg: Landkreis Miesbach richtet Krisenstab ein

Von: Sandra Hefft

Flüchtlinge kommen am Abend über die ukrainisch-polnische Grenze in Medyka. © Kay Nietfeld/dpa

Landkreis – Der Landkreis Miesbach hat einen Krisenstab ins Leben gerufen, um auf mögliche Flüchtlinge vor dem Ukraine-Krieg vorbereitet zu sein. Auch die Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan und Karl Bär positionieren sich.

Laut UN-Angaben sind mit Stand Mittwoch (3. März) knapp 680.000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine in sichere Nachbarstaaten geflüchtet. Viele Geflüchtete werden auch in Deutschland ankommen. Um mit der Situation besser umgehen zu können, hat der Landkreis Miesbach einen Krisenstab eingerichtet. Mit einer eigenen Online-Plattform möchte man Unterkunftsmöglichkeiten organisieren. Derweil gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Ukrainer. An mehreren Sammelstellen können Sachspenden abgegeben werden.

Landrat Olaf von Löwis zeigte sich tief betroffen vom Krieg in der Ukraine: „Ich bitte alle Landkreisbürger um Unterstützung: Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Krieg und Gewalt – und bitte helfen Sie alle mit, Geflüchteten aus der Ukraine in unserem Landkreis einen sicheren Zufluchtsort zu geben.“

Online-Plattform für Unterkünfte

Der Krisenstab des Landkreises bereitet sich aktuell auf die Ankunft einer größeren Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine vor, erklärt das Landratsamt. Das Ziel ist: Vorbereitung, so gut es geht, um Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet bei Bedarf die bestmögliche Unterstützung im Landkreis Miesbach zu bieten. Im Krisenstab sind aktuell Fachleute der verschiedenen Bereiche des Landratsamts vertreten. Sie können ihre Erfahrungen aus vorangegangenen Flüchtlingsbewegungen einbringen.

Aktuell wird seitens des Landrats­amts eine Plattform entwickelt, auf der unter anderem Wohnungsangebote eingestellt werden können, die dann bei Bedarf an Geflüchtete aus der Ukraine vermittelt werden. „Landkreisbürger, die helfen wollen, werden um Geduld gebeten, mit der Meldung ihres Unterstützungsangebots zu warten, bis die Plattform aktiv ist“, erklärt das Landratsamt. Die Plattform wird unter www.landkreis-miesbach.de online gehen.

Ankunftszentrum in München

Alle Geflüchteten aus der Ukraine müssen sich persönlich im Ankunftszentrum an der Maria-Probst-Straße 14 in München (Bushaltestelle: Margot-Kalinke-Straße; U6: U-Bahnstation Kieferngarten) registrieren. Das Ankunftszentrum ist rund um die Uhr geöffnet. Die Anmeldung ist auch erforderlich, wenn Betroffene privat untergekommen sind. Nach der Registrierung kann man wieder in die private Unterkunft zurückkehren.



Wie viele ukrainische Geflüchtete schon im Landkreis Miesbach sind, sei derzeit nicht abzuschätzen, weil sie sich nach der Einreise nicht zwingend bei der Ausländerbehörde melden müssen. Bisher seien Anfragen im mittleren zweistelligen Bereich eingegangen. Alle werden privat unterstützt.

Karl Bär will unbürokratisches Handeln

Auf eine schnelle und unbürokratische Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge pocht Karl Bär. Über 60 Zuhörer waren zugeschaltet, als der Grünen-Bundestagsabgeordnete zur aktuellen Lage in der Ukraine informierte. Er verteidigte die Entscheidung der Bundesregierung, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.

Während der vorangegangenen Verhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin sei die Situation eine andere gewesen. Deutschland habe sich die Neutralität nicht nehmen wollen. Nun, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, gelte ihr Selbstverteidigungsrecht.

Deutliche Worte von Alexander Radwan

„Das ist eine furchtbare Situation, die von einem Aggressor ausgeht“, machte Bär deutlich. „Wenn wir das zulassen, riskieren wir, dass das an anderer Stelle auch passiert.“ Er begrüßte die Sanktionen gegen Russland, wies aber auch auf mögliche Folgen für Deutschland hin wie steigende Gas- und Getreidepreise.

Auch der Rottacher CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan hat deutliche Worte zur aktuellen Situation: „Der brutale Krieg Putins gegen die Ukraine hat bei uns viele Gewissheiten zerstört und die deutsche Ost- und Außenpolitik der vergangenen Jahrzehnte in Scherben geworfen. Idealistische, naiv-pazifistische Realitätsverweigerungen wurden Lügen gestraft. Jetzt stehen wir an einem Wendepunkt und müssen den Scherbenhaufen aufkehren. Bundeskanzler Scholz spricht von Zeitenwende. Dem stimme ich zu, sage aber auch: Willkommen in der Realität.“ she