Offener Brief an Miesbacher Landrat: Karl Bär fordert Lösung für geflüchtete Studenten

Von: Fridolin Thanner

Gut 30 aus der Ukraine geflüchtete Studenten leben derzeit im Landkreis Miesbach. Gibt es eine Möglichkeit, dass sie länger bleiben? © Thanner

Landkreis – Unter den Ukraine-Flüchtlingen sind auch einige, deren Status aktuell ungeklärt ist, Studenten zum Beispiel. Deren Schicksal soll nun in Miesbach geklärt werden.

Der Krieg in der Ukraine sorgt für unermessliches Leid. Vor den schrecklichen Ereignissen sind viele Menschen geflohen. Auch im Landkreis Miesbach kam eine große Zahl an. Neben Ukrainern waren darunter auch junge Frauen und Männer aus aller Welt, die in der Ukraine studierten. 32 sind noch hier.

Karl Bär, Grünen-Bundestagsabgeordneter aus Holzkirchen, hofft mit Blick auch auf den Fachkräftemangel, dass sie länger bleiben dürfen. In einem offenen Brief fordert er Landrat Olaf von Löwis und das Landrats­amt auf, den geflüchteten Studenten einen längeren Aufenthalt zu ermöglichen.

Übergangsfrist endet im August

Bär fürchtet, „dass wir im Landkreis gerade sehenden Auges eine Chance ungenutzt lassen“. Der Abgeordnete hält es für sinnvoll, wenn diese Leute länger bleiben und hier arbeiten oder ihre Ausbildung abschließen könnten. Es müsse individuell ausgelotet werden, wie ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht geschaffen werden kann.

Stattdessen, das habe er gehört, würden Geflüchtete ohne ukrainischen Pass zur Ausreise in das jeweilige Heimatland gedrängt, schreibt Bär. Das gelte auch für diejenigen mit konkreten Jobangeboten, weil davon ausgegangen wird, dass sie im Sommer ohnehin ausreisen müssen. Ende August läuft eine Übergangsfrist ab, die es Nicht-Ukrainern ermöglicht, mehr als 90 Tage in Deutschland zu bleiben. Bis dahin sind sie rechtlich Touristen gleichgestellt.

Über 1.000 Anträge in Miesbach bewilligt

Landrat von Löwis stimmt Bär zu, „dass wir alle potenziellen Arbeitskräfte nutzen sollten und alle Personen, bei denen es irgendwie möglich ist, in Lohn und Brot bringen sollten“. Er habe seine Ausländerbehörde aufgefordert, bei Geflüchteten, die arbeiten wollen oder einen konkreten Arbeitsplatz in Aussicht haben, so schnell und unbürokratisch wie möglich zu agieren, teilt der Landrat mit.

Innerhalb kürzester Zeit seien 1.059 Anträge auf Aufenthaltstitel inklusive Arbeitserlaubnis bewilligt worden. Für die im Landkreis verbliebenen geflüchteten Studenten sollen individuelle Lösungen für einen weiteren Aufenthalt erarbeitet werden. Individuell gestaltete sich für sie auch die Hilfe, denn da die Geflüchteten aus Drittländern rechtlich Touristen gleichgestellt sind, bekommen sie auch keine finanzielle Unterstützung. Aussicht auf erfolgreiche Asylanträge besteht kaum, da sie in der Regel aus sicheren Drittstaaten kommen.

Hinsichtlich Lösungen für Studenten verweist von Löwis auf Vorgaben nach Bundesgesetz und appelliert seinerseits an Bär: „Unsere Vertreter auf Bundesebene müssen die nötigen Voraussetzungen schaffen.“ Damit die Ausländerbehörde unbürokratisch agieren kann. Er hofft auf Bär und die Bundesregierung, „denn wir verfolgen alle das gleiche Ziel“. ft