Professor aus Kiew spricht eindringliche Worte vor Haushamer Gemeinderat

„Unsere Herzen sind beim ukrainischen Volk“

Hausham – Durch vier Länder hat den Ukrainer Pavlo Lushyn seine Flucht aus Kiew geführt. Mittlerweile ist der Psychologie-Professor in Hausham untergekommen.

In persönlichen Worten sprach kürzlich Pavlo Lushyn (65), Professor der Psychologie an der Universität Kiew, vor dem Haushamer Gemeinderat über seine Flucht vor den russischen Bomben und über den unbändigen Willen des ukrainischen Volks nach einem Leben in Frieden und Freiheit in Europa. Übersetzt hat Iryna Titov (40), die seit 21 Jahren in Deutschland lebt, bei Professor Lushyn studierte, an der vhs Oberland Russisch und Deutsch lehrt und bei der Lushyn nun mit seiner Familie in Hausham Zuflucht gefunden hat.



Unter anderen Umständen hätte der Vortrag des Professors mit der sympathischen Ausstrahlung sicher in einer deutlich weniger angespannten Stimmung erfolgen können. So aber begann Lushyn mit den Worten: „Wegen meiner Familie und meines Alters bin ich aus Kiew unter Bomben geflohen und hätte mir ein solches Szenario nie vorstellen können.“

Flucht vor Ukraine-Krieg durch vier Länder

Seine Flucht habe ihn und seine Familie Tausende Kilometer weit über Moldawien, Rumänien, Ungarn, Österreich und schließlich nach einem Anruf von „meiner Retterin“ Iryna Titov nach Hausham geführt. „Ich habe mich unterwegs mit vielen Leuten unterhalten und hatte dabei den Eindruck und in den Augen gelesen, dass noch niemand wirklich verstanden hat, was hier passiert, dass aber dieser Krieg nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa trifft und sofort enden muss.“

Über den Horror und Terror dieses sinnlosen Kriegs wollte Lushyn nicht sprechen: „Diese schrecklichen Bilder sehen Sie jede Stunde in den Nachrichten.“ Wie er sagte, sind die Ukrainer fleißige Menschen mit einem guten Herzen – und so hat auch er als Psychologieprofessor nach Möglichkeiten gesucht, um Hilfe zu leisten. „Wir haben dabei aber eine Regel: Du kannst nur helfen, wenn du selber stabil bist. Auf dem Fluchtweg hatte ich nur zwei Gedanken: Erstens meine Familie in Sicherheit zu bringen und zweitens ins Internet zu kommen, um Leuten zu helfen.“ Sein Dank galt dann auch allen, mit denen er in Hausham nach seiner Ankunft sprechen konnte: „Erst danach hatte ich wieder ein gutes Gefühl, konnte durchschlafen und arbeiten.“

Kontakt zu kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

Unter anderem hat dazu Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind den Kontakt mit Michael Landgrebe, Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, hergestellt. „Ich bin jetzt täglich mindestens drei bis vier Stunden in Kontakt, um Menschen in der Ukraine zu betreuen. Sie sprechen über sich, aber auch über die Ukraine. Wir hatten ja angefangen, von Europa zu träumen. Wir haben den Traum noch nicht aufgegeben und ich möchte, sobald es geht, wieder nach Hause und helfen, unser Land wieder aufzubauen“, sagte Lushyn. So lange er in Hausham ist, versprach er aber, sich auch in dem von der Gemeinde organisierten ehrenamtlichen Helferkreis und andern­orts zu engagieren.

Lushyn lobte den ukrainischen Präsidenten: „Er rennt nicht weg und bleibt bei seinem Volk in Kiew. Wir haben ihn gewählt, weil er als Schauspieler und Komiker nicht dem politischen Establishment angehörte. Es war anfangs nicht alles gut und er musste viel Kritik einstecken. Heute ist er unser Held und Vorbild und wir beten für ihn.“



Ukrainer nicht als Bittsteller fühlen

An Deutschland gerichtet, sagte Lushyn aufrichtig: „Ich bedanke mich im Namen des ganzen ukrainischen Volks von Herzen bei Ihnen allen, und ich darf Freunden sagen, dass sie uns helfen eine bessere Welt ohne die Mächte der Dunkelheit aufzubauen.“



Nach stehenden Ovationen versicherte Zangenfeind, dass sich die vor diesem unfassbaren Krieg fliehenden Menschen nicht als Bittsteller fühlen brauchen: „Wir wollen helfen, wo wir können. Unsere Herzen sind beim ukrainischen Volk.“ hac