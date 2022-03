Zahl der Ukraine-Geflüchteten im Landkreis Miesbach steigt auf über 900

Geflüchtete aus der Ukraine warten im Registrierungszentrum in Warschau. © Christoph Reichwein/dpa

Landkreis – Weitere geflüchtete Personen aus der Ukraine sind im Landkreis Miesbach angekommen. Am Wochenende ist eine weitere Zuteilung aus München angekündigt.

„Inzwischen haben sich 909 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Miesbach registriert“, teilt das Landratsamt Miesbach mit. 332 davon, also knapp 37 Prozent, sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie 90 Personen, also knapp 10 Prozent, über 60 Jahre alt. 591 beziehungsweise 65 Prozent der registrierten Geflüchteten sind Frauen.

Am Freitag (18. März) waren noch 587 Geflüchtete registriert, erklärt das Landratsamt. Die Zahl der registrierten Geflüchteten habe sich innerhalb einer Woche nicht ganz verdoppelt. Aktuell befinden sich 50 Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Miesbach. Für diese Geflüchteten sucht das Landratsamt noch eine passende Unterkunft.

Für das Wochenende (26./27. März) sei erneut eine Zuteilung aus München angekündigt. Wann der Bus oder die Busse ankommen werden, sei dem Landratsamt noch nicht bekannt. Das Team sei aber gut auf die Ankunft vorbereitet. „Die ersten Anträge für Aufenthaltstitel und finanzielle Unterstützung wurden schon gestellt und werden bereits bearbeitet“, heißt es weiter.

Aktuelle Infos gibt es zudem unter www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe. ksl