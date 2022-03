Im Landkreis Miesbach: Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine verdoppelt

Landkreis – Die Zahl der Geflüchteten vor dem Ukraine-Krieg, die im Landkreis Miesbach untergebracht werden, hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt.

Inzwischen haben sich 587 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Miesbach registriert. „210 davon, also knapp 36 Prozent, sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie 48 Personen, also 8 Prozent, sind über 60 Jahre alt“, teilt das Landratsamt mit. „370 beziehungsweise 63 Prozent der registrierten Geflüchteten sind Frauen.“ Vor einer Woche (11. März) waren noch 268 Geflüchtete registriert. Die Zahl der registrierten Geflüchteten habe sich also im Laufe der vergangenen Woche mehr als verdoppelt.

24 Geflüchtete bewohnen eine Asylunterkunft in der Gemeinde Kreuth und 15 sind weiterhin in einer Turnhalle in Miesbach untergebracht, nachdem für sie noch kein passendes Wohnungsangebot vermittelt werden konnte. Der Rest, also die überwiegende Mehrheit der Geflüchteten, ist privat untergekommen oder konnte von der Unterkunftsverwaltung beim Landratsamt in private Unterkünfte vermittelt werden.

Wohnraum für über 700 Personen angeboten

Landkreisbürger haben bisher Wohnraum für über 700 Personen angeboten, wobei diese Zahl noch sinken wird, weil nicht jedes Angebot geeignet ist, zum Beispiel weil es nur für einen sehr kurzen Zeitraum verfügbar ist. Weiterhin sichtet und strukturiert die Unterkunftsverwaltung alle Angebote, um direkt nach der Ankunft der nächsten größeren Zuweisung an Geflüchteten wieder mit der Vermittlung beginnen zu können.

Wann die nächste Zuweisung den Landkreis erreichen wird, sei weiterhin völlig unklar. Eigentlich waren für Freitagnachmittag (18. März) zwei Busse mit 100 Geflüchteten angekündigt. Jedoch sei diese Zuweisung von der Regierung von Oberbayern verschoben worden. Auf wann, sei ungewiss.

Landratsamt begutachtet Liegenschaften

Auch die Gesamtzahl der Geflüchteten, die im Landkreis Miesbach Schutz suchen werden, sei angesichts der nicht enden wollenden, schrecklichen Bilder aus dem Kriegsgebiet ebenfalls noch überhaupt nicht absehbar. Gemäß Verteilungsschlüssel müsste der Landkreis zirka 400 Geflüchtete unterbringen, wenn in Bayern 50.000 Personen ankommen, beziehungsweise zirka 800 bei einer Zugangslage von 100.000 Personen. Inwiefern diese Verteilungsschlüssel in den kommenden, für alle Beteiligten mehr als nur herausfordernden Wochen zum Tragen kämen, sei fraglich.

Vorsorglich werden in den kommenden Tagen weitere Liegenschaften von Mitgliedern des Krisenstabes und Ehrenamtlichen der Blaulichtorganisationen begutachtet. Eine vorsorgliche Inspektion der Liegenschaften bedeute nicht, dass diese schon zeitnah belegt würden, erklärt das Landratsamt. Es zeuge lediglich von der intensiven Vorbereitung des Krisenstabs auf mögliche größere Zuweisungen. Sollte es zu Einschränkungen beispielsweise bei Turnhallen im Sportbetrieb kommen, würden die Hallennutzer vom Träger der Halle informiert.

FAQ für Landkreisbürger und Geflüchtete

„Der Krisenstab arbeitet weiterhin daran, die zahlreichen Informationen zu strukturieren und bestmögliche Bedingungen im Landkreis zu schaffen, um diese Herausforderung gemeinsam mit der überwältigenden Zahl an hilfsbereiten Landkreisbürgern zu meistern“, resümiert die Behörde.

Die FAQ für Landkreisbürger, die helfen wollen, und Geflüchtete wurden aktualisiert. Weitere Infos gibt es unter www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe. ksl