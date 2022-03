Ukraine-Krieg: Zahl der Geflüchteten im Landkreis Miesbach steigt weiter

Teilen

In Deutschland ist die Solidarität mit der Ukraine groß. © Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Mittlerweile ist die Zahl aus der Ukraine Geflüchteter auf über 1.000 Personen im Landkreis Miesbach gestiegen. Viele suchen noch eine Unterkunft.

Inzwischen haben sich 1.014 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Miesbach registriert. 369 davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 100 Personen sind über 60 Jahre alt. 653 der registrierten Geflüchteten sind weiblich, 361 männlich. Am Freitag (25. März) waren noch 909 Geflüchtete registriert.

Die Zahl der registrierten Geflüchteten hat sich im Gegensatz zu den exponentiell gestiegenen Zahlen der beiden vergangenen Wochen innerhalb einer Woche um 105 Personen erhöht. „Auch wenn in dieser Woche weniger Personen angekommen sind, ist der Druck auf alle Beteiligten nicht geringer“, erklärt das Landratsamt Miesbach. „So versucht beispielsweise die Unterkunftsvermittlung am Landratsamt die Angekommenen händeringend in private Angebote zu vermitteln.“

673 Geflüchtete sind privat angereist und ebenso privat untergekommen. 341 Personen wurden dem Landkreis überregional zugewiesen. An 260 dieser Geflüchteten konnte das Landratsamt prompt private Wohnangebote innerhalb des Landkreises vermitteln. Aktuell sucht das Landratsamt für 81 Geflüchtete eine passende Unterkunft. Bis dahin verweilen die Personen in einer der drei einsatzbereiten und je nach Bedarf belegbaren Turnhallen an der Berufsschule Miesbach, dem Gymnasium Miesbach und in der Turnhalle in Valley.

Die Initiativen zur Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine in den Landkreiskommunen begrüßt Landrat Olaf von Löwis sehr: „Ich bin unheimlich dankbar, dass sich innerhalb der Gemeinden solch herausragende Initiativen bilden, die den Menschen aus der Ukraine einen möglichst angenehmen Aufenthalt bereiten möchten. Es ist mir ein Anliegen, unbürokratisch Hilfe zu leisten und dort anzusetzen, wo derzeit Not besteht. Es macht mich stolz, dass unsere Landkreisbevölkerung so viel Herz zeigt.“

Innerhalb der vergangenen Woche seien zirka 200 Anträge von Geflüchteten aus der Ukraine im Fachbereich Ausländer- und Asylangelegenheiten eingegangen. Diese zu bearbeiten, sei in vollem Gange. Um den Auszahlungsprozess auch in Hinblick auf die wiederholten Bezüge in den kommenden Monate für Einzelne sowie die gesamte Gruppe der Geflüchteten zu beschleunigen, bittet das Landratsamt dringend darum, ein deutsches Bankkonto zu eröffnen. Dafür reicht in der Regel ein ukrainischer Ausweis oder Pass. Zudem sei die Kontoführung für Ukraine-Geflüchtete in vielen Fällen vorerst kostenlos. ksl