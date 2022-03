Zahlreiche Familien aus der Ukraine im Landkreis Miesbach aufgenommen

Geflüchtete aus der Ukraine steigen in einen großen Bus nach der Ankunft eines Zuges im Bahnhof von Zahony im Nordosten von Ungarn an der Grenze zur Ukraine. © Marton Monus/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Weitere Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Wochenende im Landkreis Miesbach eingetroffen. Die meisten konnten bereits untergebracht werden.

Am Wochenende (19./20. März) haben erneut zahlreiche Menschen aus der Ukraine Zuflucht im Landkreis Miesbach gesucht: Stand Montagmittag (21. März) sind 757 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Am Freitagmittag (18. März) waren es noch 587. Den Hauptanteil daran machen 99 Geflüchtete aus, die am Samstagvormittag mit zwei Bussen aus einem Erstaufnahmezentrum in München in den Landkreis gebracht wurden.

In den beiden Bussen saßen 87 ukrainische Staatsangehörige und zwölf Geflüchtete aus der Ukraine, die dort Aufenthaltstitel besitzen. Unter den 99 Geflüchteten sind 28 Kinder im Alter von acht Monaten bis 16 Jahren. Aufgenommen wurden überwiegend Familien, 31 an der Zahl.

Noch am Sonntagnachmittag, also bereits nach wenigen Stunden im Landkreis, konnten die ersten Geflüchteten aus den beiden Bussen in private Wohnungsangebote vermittelt werden. „Bis Sonntagabend konnte das Team der Unterkunftsverwaltung erfreulicherweise für über 70 Prozent der Geflüchteten eine vorübergehende Unterbringung in einem privaten Wohnungsangebot finden“, teilt das Landratsamt Miesbach mit. „Für die übrigen Geflüchteten, die noch in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind, sucht das Team weiter nach geeigneten Unterkünften.“

Landkreisbürger, die ein Wohnungsangebot online gemeldet haben, bittet die Unterkunftsvermittlung um etwas Geduld: Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, Angebote und Nachfrage passend zusammenzuführen. Wer bisher noch keinen Anruf erhalten hat, könnte schon bei einer der nächsten Zuweisungen angerufen werden. ksl