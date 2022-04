Um ihre Eltern in Sicherheit zu bringen: Miesbacherin eilt zur Ukraine

Von: Sandra Hefft

Teilen

Die Helfer am Bahnhof in Przemysl (Polen) sind gut an ihren gelben Westen zu erkennen. Sie kümmern sich engagiert um die geflüchteten Ukrainer. © Hundsdorfer

Miesbach – Mehr als 1.000 vor dem Ukraine-Krieg geflüchtete Menschen sind mittlerweile im Landkreis Miesbach registriert. Sie riskieren ihr Leben für die Sicherheit im Ausland.

Laut aktuellen Zahlen des Landratsamts sind 1.014 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Miesbach registriert. Zwei davon sind Walentina Babir und Volodymyr Falchewsky aus Tschernihiw. Die Senioren harrten noch bis vor Kurzem in der 285.000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu Belarus aus. Sie wollten ihre Heimat nicht verlassen – trotz der immer näher kommenden Angriffe und der Panzer auf den Straßen.

Doch dann wurde die Bedrohung einfach zu groß. Die über 70-Jährigen begaben sich auf den Weg in Richtung Westen, genauer: nach Miesbach zu Tochter Oxana Kreuz. Die machte sich etwa gleichzeitig gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Markus Hundsdorfer aus Hausham auf den Weg in Richtung Ukraine. Eine Möglichkeit, sich abzusprechen, gab es nicht. Nur die Hoffnung, einander gesund in die Arme schließen zu können.

Minus 10 Grad Celsius in der Wohnung

Walentina Babir und Volodymyr Falchewsky lebten in den vergangenen Wochen unter furchtbaren Zuständen im vom Krieg schwer getroffenen Tschernihiw. Wasser und Strom flossen in dem Mehrparteienhaus nicht mehr. Ab und zu gab es noch Gas. Die Kälte setzte den Senioren in den vergangenen Winterwochen stark zu. Die Temperaturen fielen teils auf minus 10 Grad Celsius.

Viele Städte in der Ukraine sind durch den Krieg zerstört worden. © Efrem Lukatsky/dpa

Mit einem Vorrat an Wasser und Lebensmitteln kamen sie zwar über die Runden. Doch die Angst vor Angriffen seitens der russischen Armee waren allgegenwärtig. Die Nächte verbrachten die Senioren sitzend in der Badewanne, möglichst weit entfernt von Hauswänden und Fenstern. „Das war zermürbend“, sagt Markus Hundsdorfer.

Todesangst während der Fahrt nach Polen

Dann die Wende: Eine Cousine kam an ein Auto. An ein Wegkommen mit Bus und Bahn war schließlich nicht mehr zu denken. Diese Cousine brachte Babir und Falchewsky zum Sammelpunkt im Zentrum der Stadt. Von dort aus ging es für die beiden in einem Flüchtlingsbus nach Kiew, immer in der Angst, beschossen zu werden. Die Cousine blieb in Tschernihiw.

Von Kiew aus ging es für die Senioren in Richtung polnische Grenze. Quälend lange zwei Tage dauerte die Fahrt, die normalerweise in acht Stunden zu bewältigen wäre. Wieder zehrte die Kälte an den Flüchtenden. Zudem fanden entlang der Strecke Kampfhandlungen statt. „Sie hatten Todesangst“, sagt Hundsdorfer.

Auf Richtung polnisch-ukrainische Grenze

In Miesbach erfuhren er und Oxana Kreuz derweil durch die Cousine von der Flucht der Eltern. Sofort war entschieden: Kreuz und Hundsdorfer meldeten sich in der Früh bei ihren Arbeitsstellen und fuhren umgehend in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Um 7.30 Uhr begann ihre Fahrt. Um 18.30 Uhr kamen sie im polnischen Przemysl an.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, demonstriert im Ukraine-Krieg Entschlossenheit. © dpa/Ukrainian Presidential Press Office

Am Bahnhof erwartete sie ein Gewusel an Geflüchteten und Helfern. „Da ist es derart zugegangen“, sagt Hundsdorfer, der von der Hilfsbereitschaft der Polen beeindruckt ist: „Größten Respekt davor, was die da leisten.“ In Polen war es für Babir und Falchewsky auch endlich wieder möglich, Anrufe zu empfangen. Unterstützt von Helfern vor Ort gelang es dann Kreuz und Hundsdorfer in nur 25 Minuten, Babir und Falchewsky zu finden. Der Moment des Wiedersehens war endlich gekommen.

In Deutschland in Sicherheit

Doch anstatt zu rasten und nach der beschwerlichen Reise auszuruhen, wollten die Senioren nur eines: weiterfahren nach Deutschland und endlich in Sicherheit sein. „Sie wollten nichts essen und nichts trinken. Sie waren so traumatisiert“, erzählt Hundsdorfer. Also fuhren sie umgehend zurück nach Deutschland ins idyllische Oberland fernab von Not und Bedrohung, unter denen Babir und Falchewsky wochenlang ausgeharrt hatten.

2.375 Kilometer legten Kreuz und Hundsdorfer in 23 Stunden zurück. Nun gilt es für die Senioren, in der neuen Situation anzukommen. Walentina Babir war bereits früher bei Tochter Oxana zu Gast. „Sie kennt sich hier aus“, sagt Hundsdorfer. Eine Dauerlösung soll das Leben im Landkreis Miesbach aber nicht sein. Babir und Falchewsky wollen zurück in ihre geliebte Heimat, wenn der Krieg vorbei und die Lage vor Ort wieder sicher ist. she