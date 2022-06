Umbau des Benefiziatenhauses in Miesbach: Kosten steigen um 290.000 Euro

Von: Martina Fischer

Beim Umbau des Miesbacher Benefiziatenhauses in ein Haus für Kinder wird es eine Kostensteigerung geben. © Fischer

Miesbach – Der Umbau des Benefiziatenhauses an der Kolpingstraße in Miesbach in einen Hort wird teurer, als geplant. Der Stadtrat verfolgt die Pläne dennoch weiter.

Die größeren Bauprojekte der Stadt Miesbach sind offensichtlich alle mit Mehrkosten verbunden. Das gilt auch für das Gebäude an der Kolpingstraße 26. Das sogenannte Benefiziatenhaus soll zum Haus für Kinder umgebaut werden. Dafür muss die Stadt nun tiefer in die Tasche greifen.



Drei Gruppen – also rund 75 Hortkinder – sollen in der Betreuungseinrichtung Platz finden. Dafür werden alle Stockwerke des Gebäudes einschließlich des Dachgeschosses baulich und brandschutztechnisch ertüchtigt. Ein Treppenhaus inklusive Aufzuganlage vom Erdgeschoss bis unters Dach wird realisiert, Parkflächen und Außenanlagen werden umgestaltet, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen erneuert.

Mehrere Maßnahmen verteuern sich

Auf rund 2,22 Millionen Euro waren die Umbaumaßnahmen im Oktober 2021 geschätzt worden. Die Berechnung im April 2022 ergab knapp 2,51 Millionen Euro als Kostenpunkt und somit eine Verteuerung um 290.000 Euro. „Leider haben wir Kostensteigerungen, hauptsächlich im Bereich der technischen Ausbauten“, erklärte Planer Christian Mahr.

So werde etwa der Lift um über 45.000 Euro teurer, weil da doch Schiebetüren nötig seien.

Bei der Elektroanlage müsste mit einem Plus von 50.000 Euro gerechnet werden. Eine Erneuerung sei nötig. Der Bestand könne nicht übernommen werden.

Die Lüftung schlage mit 19.000 Euro mehr zu Buche und zudem sei ein Puffer von 72.000 Euro eingerechnet.

Ein Schadstoffgutachten für die Fliesen des Bestands, die aus den 1970er Jahren stammen, steht laut Planer noch aus.

Positiv wertete Mahr, dass die alten Parkettböden überarbeitet und belassen werden könnten. Außerdem würden die Holzpreise derzeit wieder fallen.

Zudem stellte er einige Details der Planung genauer dar:

So könne ein großer alter Baum auf dem Gelände durch ein unterlüftetes Punktfundament bleiben.

Bei der Heizung wiederum setze man auf Holzpellets.

Der erst angedachte Fernwärmeanschluss müsse verworfen werden, da man dabei umfangreiche Grabungen beim oberhalb des Hauses gelegenen Wald hätte durchführen müssen. „Der Naturschutz wäre dagegen gewesen“, konstatierte Mahr.

Mit dem Landratsamt möchte er abklären, ob das Treppenhaus nur als Fluchtraum genutzt würde. Dann könne man eventuell das wunderschöne alte Geländer so belassen, wie es sei.

Die Planungen sind soweit gediehen:

Im Laufe des Junis könnten Bau- und Förderantrag eingereicht.

Im Oktober oder November könnte das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren gestartet werden.

Der Baubeginn wäre dann für Anfang 2023 anvisiert.

Außenarbeiten wie Kanal und Stellplätze könnten vielleicht sogar noch 2022 erfolgen, fand der Architekt: „Damit wir das Gerüst aufstellen können und dann Platz haben.“

Naturgemäß waren die Stadträte über die Preissteigerung von 13 Prozent nicht begeistert, nahmen sie jedoch gefasst. „Das ist nachvollziehbar und war auch sehr realistisch erklärt“, fand etwa Paul Fertl (SPD). Beim Beschluss stimmte das Gremium der Entwurfsplanung zu und beauftragte die Verwaltung, einen Bau- und Förderantrag zu stellen. Zudem soll diese Möglichkeiten der Gegenfinanzierung im Haushalt ausarbeiten. maf