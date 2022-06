Porsche schneidet Kurve: Zwei Schwerstverletzte am Sudelfeld – Polizei sucht Fahrer

Von: Sandra Hefft

Teilen

Bei dem Unfall wurden zwei junge Menschen schwerstverletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bayrischzell – Am Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 307 Richtung Bayrischzell zu einem Unfall. Ein Porsche schnitt eine Kurve, worauf ein Motorradfahrer und seine Sozia stürzten. Sie wurden schwerstverletzt, der Wagen fuhr weiter.

Am Donnerstag (23. Juni) wurde der Polizei gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 307 im Gemeindebereich Bayrischzell gemeldet.

Ein 16-Jähriger aus Frasdorf sowie seine 18-jährige Mitfahrerin aus Kolbermoor waren mit einem Leichtkraftrad „125ccm“ auf der Bundesstraße in Richtung Bayrischzell unterwegs. „Der Kradführer konnte noch berichten, dass ein Porsche in einer Kurve nahe der Lacheralm auf ihrer Fahrspur entgegenkam“, erklärt die Polizei.

Der Porsche schnitt laut Bericht so sehr die Kurve, dass der 16-Jährige ein Ausweichmanöver einleiten musste. Dabei verlor er die Kontrolle über die Maschine. Beide stürzten und schleuderten eine Böschung herunter. Sie prallten gegen einen Baum und blieben dort liegen.

Sowohl der junge Mann als auch die junge Frau wurden schwerstverletzt per Helikopter in verschiedene Krankenhäuser verbracht. „Der Unfallverursachende Porsche fuhr weiter in Richtung Oberaudorf“, heißt es im Bericht – ohne anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen.

Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizeiinspektion Miesbach durch Kollegen der Polizeiinspektion Kiefersfelden und der Feuerwehr Bayrischzell und Degerndorf sowie der Bergwacht unterstützt. Der kontaktierte Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Untersuchung des Krads sowie das Vermessen der Unfallstelle durch einen Gutachter an.

Sachdienliche Hinweise gehen an die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer 08025/2990. she