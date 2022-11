Unfall bei Bayrischzell: Volltrunkener 32-Jähriger landet mit Auto in der Leitzach

Von: Sandra Hefft

Teilen

Der 32-Jährige hatte kräftig über den Durst getrunken. (Symbolbild) © Tim Brakemeier

Bayrischzell – Am Donnerstag ereignete sich ein Unfall auf der Bundesstraße B 307. Ein 32-Jähriger überschlug sich dabei mit seinem Wagen. Er hatte über 2 Promille.

Am Donnerstag (24. November) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem folgenreichen Unfall auf der Bundesstraße B 307 in Bayrischzell. Ein 32-Jähriger fuhr diese in Richtung Schliersee entlang und kam laut Polizeiinspektion Miesbach alleinbeteiligt vor einer Brücke nach rechts von der Straße ab.

Der Wagen überschlug sich und blieb in der Leitzach auf dem Dach liegen. Der Fahrer befreite sich mit leichten Verletzungen aus seinem Fahrzeug.

„Neben Beschädigungen an der Leitplanke traten Betriebsstoffe aus und flossen in das Gewässer“, erklärt die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Bayrischzell errichtete deshalb eine Ölsperre, um ein Verbreiten zu verhindern.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert über 2 Promille. „Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 32-jährigen Mann eingeleitet“, erklärt die Polizei. she