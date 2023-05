Unterkünfte fehlen: Stadt Miesbach drängt auf gerechte Verteilung von Fehlbelegern

Von: Fridolin Thanner

Die derzeit einzige Möglichkeit : In der Obdachlosenunterkunft könnte die Stadt Miesbach noch zwölf Menschen unterbringen. Dafür muss ein Sanitärcontainer aufgestellt werden. © Fridolin Thanner

Miesbach – Weiterhin kommen Geflüchtete in den Landkreis Miesbach. Weil keine weiteren Turnhallen zu Unterkünften werden sollen, soll in den bisherigen Platz geschaffen werden. Das birgt Probleme für die Stadt Miesbach.

Der Begriff Fehlbeleger ist so wenig empathisch wie passend. Anerkannte Asylsuchende ebenso wie Ukraineflüchtlinge, die keine Wohnung finden und in einer Flüchtlingsunterkunft leben, gelten als Fehlbeleger. „Die arbeiten, sind fleißig, die Kinder gehen in die Schule“, klagte Inge Jooß (SPD) im Miesbacher Stadtrat über die beinah aussichtslose Situation für Muslime und Afrikaner, eine Wohnung zu finden.

Sie könnten bald auf die Straße gesetzt werden. Denn dem Landkreis werden weiterhin immer neue Asylsuchende zugewiesen, die Unterkunftskapazitäten drohen nicht auszureichen. Deshalb ist es für den Landkreis eine Option, dass die Fehlbeleger aus den Unterkünften ausziehen müssen. Dann ist sofort die jeweilige Kommune – wie für alle Obdachlosen – zuständig.

Herausforderung für Stadt Miesbach

Die Stadt Miesbach, wo zwei Turnhallen als Notunterkünfte dienen, wäre besonders betroffen. 103 Menschen waren es laut Bürgermeister Gerhard Braunmiller am Sitzungstag vergangene Woche, die Miesbach dann unterbringen müsste, aber nicht kann. „Es muss eine Umverteilung auf den ganzen Landkreis stattfinden“, steht für Braunmiller fest. Er möchte erreichen, dass die Fehlbeleger, die aus den Turnhallen ausziehen müssen, nach Einwohnern auf die Gemeinden verteilt werden.

Geflüchtete könnten in Obdachlosenheim unterkommen

Auf Miesbach würden demnach zwölf entfallen, die im Obdachlosenheim unterkommen könnten. „Die Zimmer werden dementsprechend vorbereitet und ausgestattet“, erklärte Braunmiller. Außerdem müsste ein Sanitärcontainer bereitgestellt und ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden. Um die nötigen Aufgaben bewerkstelligen zu können, wurden als erste Maßnahme 200.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Markus Seemüller (FWG) sprach von einer „akuten Krise“ und sieht „den sozialen Frieden in Gefahr“. Er schlug deshalb vor, Braunmillers Verteilungsvorschlag mit einem entsprechenden Stadtratsbeschluss zu unterstützen. Dem folgte das Gremium und fordert Landrat Olaf von Löwis nun einhellig auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, Fehlbeleger nach Einwohnerzahlen zu verteilen.

Zudem sieht Seemüller sämtliche Religionsgemeinschaften „genauso gefordert wie die Kommunen“. SPD-Rätin Jooß findet, mit dem Auflösen früherer Unterkünfte habe es „der Landkreis total versiebt“. Die Asylpolitik von Bund und Land kritisierte Astrid Güldner (Grüne). „Es kann nicht sein, dass wir mit den Flüchtlingen alleingelassen werden“, sagte sie.



Dennoch muss sich die Stadt vorbereiten. Sie sucht, wie der Landkreis, dringend weitere Unterkunftsmöglichkeiten und Wohnraum.