Bayern und Tirol: Fischbachau und Bayrischzell Stationen auf dem Ursprungweg

Die dritte und vierte Klasse der Grundschule Bayrischzell zusammen mit (h.v.l.) Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber, Bayrischzells Tourist-Info-Leiterin Stephanie Hintermayr, Fischbachaus Geschäftsleiter Johann Neundlinger, Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer und Bürgermeister Rainer Fankhauser aus Thiersee bei der feierlichen Eröffnung des Ursprungweges. © Judith Weber

Bayrischzell – Der rund 52 Kilometer lange Ursprungweg führt von Fischbachau über Bayrischzell nach Thiersee. Am Wegesrand warten Stationen mit familiengerechten Hörspielen zur Region.

Der Weg startet in Wörnsmühl und führt zunächst entlang der Leitzach durch das Drachental. In Fischbachau wartet ein Wasserspielplatz mit Kugelbahn und Spielstationen auf die Wanderer. Der Weg führt weiter an der Leitzach nach Bayrischzell bis zum Ursprungspass. Auf Tiroler Seite angekommen, geht es nach Landl und weiter nach Riedenberg. Der letzte Abschnitt des Ursprungweges führt über Hinterthiersee an das Ufer des Thiersees.

Am Montag wurde der Ursprungweg vor dem Bayrischzeller Rathaus feierlich eröffnet. Die dritte und vierte Klasse der Bayrischzeller Grundschule mit Klassenlehrerin Uschi Bommer erfreuten, liebevoll angezogen als kleine Wanderer, mit mehreren Gesangseinlagen die Gäste. Neben den Bürgermeistern der drei Gemeinden, haben auch der Tourismusverband Kufsteinerland, die Tourist-Info Bayischzell und die Tourist-Information Fischbachau an dem Weitwanderweg aktiv mitgearbeitet und ihr Fachwissen mit eingebracht. „Über diese hervorragende Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar. Wir haben den europäischen Gedanken verstanden“, freut sich Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer über das gemeinsame Engagement. „Die Idee einen Themenwanderweg entlang der Leitzach zu initiieren, ist schon relativ alt“, sagte er und blickte bis 2012 zurück. „Ich war anfangs skeptisch, hab mich aber im Laufe des Projekts überzeugen lassen, dass das eine gute Sache ist.“



Erst die Idee, den Wanderweg grenzüberschreitend anzulegen, hat das Projekt finanziell möglich gemacht: Die Neugestaltung des Weges mit rund 485.000 Euro wurde zu 75 Prozent mit Fördermitteln der Europäischen Union finanziert. Als Interreg-Projekt dient der interaktive Weitwanderweg als Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes im Hinblick auf eine nachhaltige touristische Entwicklung. „Der Weg ist bewusst zurückhaltend gemacht“, erklärte Georg Kittenrainer. Es können Audio-Inhalte mit Hilfe einer App und per NFC-Technologie an den Stationen abgerufen werden. In mehr als 40 Szenen reist der Wanderer in die Vergangenheit und hört Sagen und Legenden. „Man kann sich wirklich kulturell bilden“, sagte Kittenrainer.



Ein weiterer Pluspunkt für Bayrischzell ist die Förderung, die die Gemeinde durch dieses Projekt für die Sanierung der Leitzachbrücke in Geitau erhalten hat. Fischbachaus Geschäftsführer Johann Neundlinger erinnerte an den Bus von Schliersee nach Kufstein. „Ich hoffe, dass irgendwann der Bus fährt“, sagte er. So könnte man leichter auch Teilstücke des Weges gehen. Besonders freut sich Neundlinger über den neuen Wasserspielplatz in Fischbachau. Auch der dritte im Bunde, der Bürgermeister von Thiersee, Rainer Frankhauser, war zur Eröffnung gekommen. Er hatte schon immer eine feste Verbindung zu seinen bayrischen Nachbarn. Erst in der Schule habe er gelernt, dass es eine Landesgrenze gibt. „Diesen Eindruck hatte ich vorher nicht.“

Weitere Informationen zum Ursprungweg gibt es hier.



Euregio-Inntal-Präsident Christoph Schneider betonte: „Es geht darum, Grenzen in den Köpfen der Menschen abzubauen.“ Das brauche man hier eigentlich gar nicht. „Unsere Aufgabe ist es, mit diesen Projekten im Großen das zu zeigen, was im Kleinen ohnehin schon funktioniert“, erklärte Schneider. Judith Weber