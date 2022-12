VDS rechnet mit guter Wintersportsaison

Winter-Saison im Oberland: Verband Deutscher Seilbahnen optimistisch

Von: Fridolin Thanner

Matthias Stauch (2.v.r.) blickt als Vorstand des Verbands Deutscher Seilbahnen der Wintersaison optimistisch entgegen, ebenso wie (v.l.) die beiden Stellvertreter Henrik Volpert und Antonia Asenstorfer sowie VDS-Geschäftsführerin Birgit Priesnitz. Peter Lorenz ist aus dem Vorstand ausgeschieden. © Thomas Steinlechner/VDS

Landkreis – Der Verband Deutscher Seilbahnen zeigt sich bezüglich der Wintersport-Saison an Sudelfeld, Spitzingsee, Wallberg und Brauneck optimistisch.

Beim Blick in die Berge kommt, zumindest bei Wintersportlern, Freude auf. Die weißen Gipfel wecken Lust auf Skifahren und Snowboarden. Doch zur Vorfreude gesellt sich Verunsicherung aufgrund von wirtschaftlicher Unsicherheit und Energiekrise. Die Liftbetreiber sehen sich aber gut vorbereitet, blicken optimistisch auf die bevorstehende Saison und nehmen den Kunden eine Sorge: „Wir Seilbahnen stehen in den Startlöchern“, machte Matthias Stauch, Vorstand des Verbands Deutscher Seilbahnen (VDS), bei einem Pressegespräch vergangene Woche deutlich.



Die deutschen Skigebiete werden öffnen und wollen weiter auch mit Kunstschnee für „Topbedingungen“ sorgen, wie VDS-Vize-Präsident Henrik Volpert klar machte. Den Fokus hat der Verband dennoch auch auf der Ökologie. So kommen laut Volpert bereits 74 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien. Und: „Es zahlt sich jetzt aus, dass in den vergangenen Jahren schon massiv in Energieeffizienz investiert wurde“, sagte Volpert. Die Bahnen erzeugen zudem Wärme, die wiederum beispielsweise am Brauneck, Wallberg und Spitzing von den Gastronomien am Berg genutzt wird.



Ohnehin entstünden die höchsten CO2-Emissionen durch die An- und Abreise der Wintersportler, erklärte Antonia Asenstorfer, zweiter stellvertretender VDS-Vorstand und designierte Geschäftsführerin der Brauneck- und Wallberg­bahn sowie der Alpenbahnen Spitzingsee. Wer weniger weit fährt und in der Region wedelt, belastet also auch die Umwelt weniger. Die Alpenplus-Gebiete Sudelfeld, Spitzingsee, Wallberg und Brauneck bieten außerdem Kombitickets mit der Bayerischen Regiobahn für eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.



VDS rechnet mit guter Wintersportsaison

Der VDS rechnet nicht zuletzt wegen ökologischer und ökonomischer Faktoren mit einer guten Wintersportsaison. Angesichts der Energiekrise erwartet der Verband, dass viele auf Skiurlaub und Fernreisen verzichten und stattdessen ihre Freizeit auf den Pisten der Region verbringen. Volpert geht davon aus, „dass wir von der Krise profitieren“. Auch Asenstorfer ist guter Dinge. „Die Nachfrage ist ungebrochen“, sagte sie. Das zeigten auch die Vorverkaufszahlen etwa bei den Saisonskipässen.



Asenstorfer ist seit mehr als 13 Jahren für den VDS in der Öffentlichkeitsarbeit engagiert und heuer in den Vorstand nachgerückt. Der bisherige Geschäftsführer der Brauneck- und Wallbergbahnen sowie der Alpenbahnen Spitzingsee, Peter Lorenz, hat sich in den Ruhestand verabschiedet und damit auch seinen Posten als VDS-Vize abgegeben. Ihn löste Henrik Volpert, Vorstand der Oberstdorfer Bergbahn AG, ab. Volpert war auch schon im Landkreis Miesbach tätig, mit seiner Frau hatte er 2011 den Betrieb der Oberen Maxlraineralm am Spitzing mit Lift übernommen. Antonia Asenstorfer, die Peter Lorenz in der Geschäftsführung der Brauneck- und Wallbergbahnen sowie der Alpenbahnen Spitzingsee nachfolgt, hat den Platz des zweiten stellvertretenden Vorstands im VDS von Christine Kury übernommen.



Asenstorfer verwies bei dem Pressegespräch darauf, dass neben der ökologischen auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit betrachtet werden müssen. So seien Bergbahnen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein Arbeitsplatz bei der Seilbahn sichere im Schnitt fünf Arbeitsplätze. Die Wertschöpfung in der Region ist groß.

Eine wichtige Aufgabe sehen die Verbandsvertreter zudem darin, Freizeit und gemeinsamen Sport in der Natur zu ermöglichen. Gerade nach den Corona-Beschränkungen sei die Sehnsucht groß, mit der Familie draußen etwas zu unternehmen. „Nichts ersetzt das Gefühl, auf Schnee zu gleiten“, findet Asenstorfer. Das bieten die heimischen Skigebiete laut den VDS-Verantwortlichen in hoher Qualität, ohne dabei den Umweltaspekt aus den Augen zu lassen. Und trotz der Preiserhöhungen ist der Pistenspaß dahoam der günstigste. ft