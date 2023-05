Oldtimerfreunde Miesbach sind fester Bestandteil der Vereinslandschaft

Der Vorstandschaft der Oldtimerfreunde Miesbach um deren Vorsitzenden Erhard Pohl (l.) gehört seit Kurzem Michael Baumgartner als stellvertretender Technikwart an. © Helmut Hacker

Miesbach – Die Oldtimerfreunde Miesbach gehen ins achte Jahr ihres Bestehens. Neben der Bewahrung und Förderung von technischem Kulturgut möchte der Verein weiter den Bau des Abenteuer Inklusions-Spielplatzes am Nordgraben unterstützen.

Über 50 Mitglieder waren kürzlich der Einladung zur Jahreshauptversammlung der Oldtimerfreunde Miesbach (OFM) im Bräuwirt gefolgt. Zwar standen keine Neuwahlen an, dennoch wusste Vorsitzender Erhard Pohl einiges über die jüngsten Aktivitäten der nun schon „unglaubliche acht Jahre“ alten OFM zu berichten.

Der geschäftige Verein hat sich inzwischen mit seinen Aktionen einen weit über die Grenzen Miesbachs hinweg reichenden, guten Ruf erarbeitet. Herausragend war vergangenes Jahr das „grandiose“ Fahrzeugtreffen, bei dem Oldtimerfans teilweise viele hundert Kilometer angereist waren, um einem großen und interessierten Publikum über 700 Fahrzeuge zu präsentieren und die Kreisstadt in ein Open-Air-Museum zu verwandelten. „Es war eine schöne, anstrengende Arbeit. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass wir in der Stadt und der Vereinslandschaft angekommen und hervorragend aufgenommen sind“, erinnerte Pohl, dass dieser Erfolg nur dank der Hilfe eigener Kräfte, vieler Ortsvereine und städtischen Einrichtungen wie etwa dem Bauhof möglich war.



Unterstützung für neuen Spielplatz

Weiter stellte der OFM-Chef fest: „Man muss schon sagen, dass wir mit unserer Sammelleidenschaft und Begeisterung für alte Technik auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“ Deswegen fiel dem Vorstand die Entscheidung nicht schwer, mit dem Verein den Bau des Abenteuer-Inklusions-Spielplatzes am Nordgraben in Miesbach zu unterstützen. So wurden die 2400 Euro, die bei der Versteigerung eines Primus-Traktors beim Fahrzeugtreffen erzielt wurden, komplett dem Förderverein zur Verfügung gestellt. Eine weitere Aktion zu Gunsten des Fördervereins waren die auf Spendenbasis angebotenen



Oldie-Stadtrundfahrten vom Habererplatz aus, die 780 Euro einbrachten. Diese vergangenes Jahr erstmals angebotenen Ausfahrten sollen heuer am 17. Juni wiederholt werden.



Auch das furchtbare Erdbeben in der Türkei ließ die Vereinsführung nicht kalt und veranlasste sie, den von Volkan Avci und Andreas Thaler organisierten Hilfstransport mit „ein bisserl einem Spritgeld“ zu unterstützen. Zu dem vom Verein bereitgestellten 500 Euro konnte noch einmal die gleiche Summe aus Spendengeldern zur Verfügung gestellt werden. Die Mitgliederzahl der OFM hat sich laut Bericht des Vize-Vorsitzenden Erich Sterrer inzwischen auf eine „gesunde Größe“ von rund 220 eingependelt.

Treue Mitglieder

Austritte gab es, wie Sterrer hervorhob, während der Corona-Zeit keine. Finanziell steht der Verein gemäß dem Bericht von Schatzmeisterin Annemarie Weber auf gesunden Füßen. Wie Pohl ergänzte, hat das Fahrzeugtreffen 2022 zwar ein Loch gerissen, viele der Ausgaben waren aber einmalige Anschaffungen, die zukünftig wieder zum Einsatz kommen werden.

An Ausgaben für dieses Jahr sind für den Vereinsschupfen der Einbau eines Doppel-Tors und die Pflasterung des Bodens geplant. Außerdem muss der 2018 dem Verein von Burkard und Denise Kunze spendierte 1938er Glühkopf-Lanz nochmal zum Spezialisten. „Erst haben wir ihn kaum zum Laufen gebracht, jetzt geht er nimmer aus“, wusste Pohl sehr zum Amüsement der Versammlung zu berichten.



Eine personelle Neubesetzung gab es auf der Position des stellvertretenden Technikwartes. Weil Gründungsmitglied Markus Kober zwischenzeitlich das aufwändige Amt als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hausham übernommen hatte, bat er um Entbindung. Als Nachfolger begrüßte Pohl in der Vorstandsrunde Michael Baumgartner als „akribischen Techniker und mutigen Lanz-Fahrer“. Helmut Hacker