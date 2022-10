Diskussion im Gemeinderat

FC Hausham 07: Gemeinde stellt 30.000 Euro für Vereinsheim in Aussicht

Wegen fehlender Absprachen mit der Gemeinde lief beim Bau des neuen Vereinsheims des FC Hausham 07 einiges schief. Der Gemeinderat drückte ein Auge zu und stellte dennoch eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro in Aussicht. © Hacker

Hausham – Der FC Hausham 07 hat bei der Gemeinde Hausham um Förderung für sein neues Vereinsheim gebeten. Brisant: Der Bau hat schon begonnen.

Auf rund 105.000 Euro Gesamtkosten schätzte Bürgermeister Jens Zangenfeind den Bau eines Vereinsheims mit Lagerplatz, das der FC Hausham 07 am Sportplatz gegenüber der Agip-Tankstelle in Eigenregie geplant hat. Brisant war, dass der Verein mit dem Bau begonnen und erst nachträglich um eine finanzielle Förderung der Gemeinde gebeten hatte. Der Antrag wurde in der September-Sitzung diskutiert, wozu sich die Verwaltung vorher Rechnungen und ein Finanzierungskonzept vorlegen ließ. In der Sitzung fielen dann unschöne Worte, dass der FC gegenüber der SG benachteiligt würde.

Verein sammelte bereits 50.000 Euro Sponsorengelder

Schon im Februar dieses Jahres brachte der Gemeinderat zum Ausdruck, dass er den FC bei dem Projekt unterstützt, aber vorher Klarheit möchte, von welchen Kosten überhaupt ausgegangen wird. Dazu sollten Rechnungen und Finanzierungskonzept vorgelegt werden. Auch über mögliche Zuschüsse und Eigenmittel wollte das Gremium Auskunft. Nach Sichtung der Unterlagen durch die Verwaltung wurden demnach bis Anfang August bereits rund 95.000 Euro an Handwerker und Firmen überwiesen, denen geschätzt noch 8000 Euro folgen werden. Weiter teilte die Vereinsführung mit, dass bereits an die 50.000 Euro an Sponsorengelder eingesammelt werden konnten, wofür es in der Sitzung Lob und Anerkennung vom Rathauschef gab. In gleicher Höhe beantragte die Vereinsführung schließlich eine gemeindliche Förderung, versah diese aber mit dem Hinweis, dass man für jede Unterstützung dankbar sei.



Zangenfeind schlug vor, dazu bei der die Gemeinde unterstützenden Kühnen-Stiftung auf zwei Jahre verteilt 30.000 Euro zu beantragen: „Erfahrungsgemäß bekommen wir das genehmigt.“ Der Antrag wurde laut Zangenfeind auch schon gestellt, allerdings fehlte noch die Zusage.



Diskussion im Gemeinderat

Nicht um das Geld, sondern um das Vorgehen ging es Georg Eham (parteilos): „Einfach anfangen, ohne vorher bei der Gemeinde oder beispielsweise beim BLSV nach Zuschüsse zu fragen, gefällt mir nicht.“ Er schlug vor, zu den bereits genehmigten 5000 Euro höchstens noch einmal die gleiche Summe zu zahlen. „Das kann ich nachvollziehen“, meinte der Rathauschef, warb aber gleichwohl für die großzügigere Unterstützung.



Dennoch gab es von Willi Halletz (Grüne), der nach eigenen Worten Initiator des Vereinsheims war, harsche Kritik: „Dass ein Verein erst Rechnungen vorlegen muss, um etwas zu bekommen, hat es noch nie gegeben. Die SG kriegt einfach so 80 Prozent für neue Tennisplätze. Wenn Bezuschussung, dann für alle Vereine gleich.“



Solche Vorwürfe verbat sich Zangenfeind: „Das ist nicht nur unsportlich, sondern auch unrichtig.“ Grundsätzlich unterstütze die Gemeinde jeden Verein, aber dazu brauche es eine vernünftige Grundlage. „Das ist schwierig, wenn Kosten zwischen 30.000 und 80.000 Euro genannt werden“, sagte Zangenfeind in Richtung Halletz und ergänzte: „Solche Plädoyers finde ich nicht ganz fair.“



Dem stimme Thomas Danzer (SPD) zu: „Sorgen wir jetzt lieber dafür, dass der FC gut weitermachen kann. Dass man es hätte anders machen müssen, weiß der Vorstand ja jetzt.“ Sportreferent Tom Leidgschwendner (CSU) wies auf die hohe Eigenleistung und die hervorragende Jugendarbeit hin: „Auch wenn einiges schief gelaufen ist, ich bin für den Zuschuss.“



Mit 13:2 Stimmen war das Gremium dann, vorbehaltlich der Zusage der Kühnen-Stiftung, mit dem auf zwei Jahre gesplitteten Zuschuss von 30.000 Euro einverstanden. Die FC-Vertreter im Sitzungssaal bedankten sich dafür mit einem Applaus. hac