Vereinsmeisterschaft des SC Schliersee: Skiclub ehrt seine Besten

Von: Fridolin Thanner

Beste Stimmung herrschte bei der Siegerehrung im Wasmeier-Museum in Schliersee ebenso wie bei den Vereinsmeisterschaften des SC Schliersee. © GB

Schliersee – Nach der Clubmeisterschaft hat der SC Schliersee nun seine Besten im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum geehrt.

Der Skiclub Schliersee hat seine Besten gesucht, gefunden und geehrt. Nachdem 2021 die Clubmeisterschaft ausfallen musste, hat der Verein heuer wieder seine Mitglieder an die First und nach Bayrischzell eingeladen. Dort fanden die Wettkämpfe alpin und nordisch statt. In der Kombination holten sich Martina Pomper und Jonathan Oberleitner sowie bei den Schülern Fabia Fischer und Jakob Hinterseer die Titel.



„Es waren hervorragende Wettkämpfe mit tollen Leistungen“, zeigte sich die Vereinsvorsitzende Martina Pomper bei der Siegerehrung vor Kurzem im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum begeistert. Mehr als 150 Teilnehmer hatten entweder die jeweiligen Langlaufstrecken in Bayrischzell, den Lauf an der unteren Firstalm oder sogar beides bewältigt. Los ging es mit den nordischen Wettkämpfen. Zwei Wochen später folgten die alpinen. „Das Wetter hat an allen Tagen mitgespielt. Die Kinder hatten eine Riesengaudi und auch die älteren hatten ihren Spaß“, berichtete Pomper.

Der SC Schliersee hat auch seine Clubmeister bei der Siegerehrung im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum gekürt. © GB

Alleine an der First waren 114 Skifahrer in 31 Klassen beim SC Schliersee am Start. Die Jüngste war Anna Braune (Jahrgang 2017) und der Älteste Wolfgang Ammerer, Jahrgang 1955. Schnellste des Tages war Valentina Maier in 59,1 Sekunden. Nur ein Zehntel war sie langsamer als der Tagesbeste Christoph Ertl.

Gekürt wurden sie dieser Tage im Wasmeier-Museum, wo sich nicht nur die Schnellsten in der Loipe und am Hang sowie die besten Familien gratulieren lassen durften, sondern auch die Gesamtsieger. Auch dabei hatte Pomper Grund zur Freude: Neben den Preisen für die Sieger gab es nette Aufmerksamkeiten von den Kindern für ihre Trainer. Wie die Ergebnisse der Clubmeisterschaft zeigen, haben sie gute Arbeit geleistet. ft